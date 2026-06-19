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Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).
Поводом послужило участие украинского лидера в майских мероприятиях по перезахоронению останков одного из лидеров националистов Андрея Мельника, передает РИА «Новости».
Кроме того, глава Украины присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА*».
Навроцкий напомнил, что президент Польши также является Великим магистром ордена Белого Орла и в его обязанности входит поддерживать честь этой высшей государственной награды.
«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия «Героев УПА», по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий в видеообращении.
Ранее Варшава потребовала переименовать названное в честь УПА подразделение ВСУ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ