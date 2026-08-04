Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
США ввели санкции против двух управлений Минобороны России
Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.
Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.
«24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.
Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.
В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.
Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.
Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.