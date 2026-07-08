Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании
Трамп заявил о критической важности Гренландии для США
Президент Соединенных Штатов выразил уверенность в необходимости контроля над крупнейшим северным островом, назвав исторической ошибкой его передачу датской стороне.
Глава Белого дома высказал мнение о территориальной принадлежности арктических земель в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре, передает РИА «Новости».
«Гренландия очень важна для Соединенных Штатов, но она не важна для Дании», – подчеркнул политик.
Согласно заявлению американского лидера, Вашингтон обеспечивал защиту территории во время Второй мировой войны из-за немецкой оккупации Дании. Впоследствии американские власти совершили глупость, вернув контроль над островом, считает Трамп.
Автономная территория официально входит в состав Датского королевства, однако американская сторона неоднократно выражала желание присоединить эти земли. Местные власти ранее призывали уважать их суверенитет и предостерегали от попыток захвата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи острова.
Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались уступать суверенитет над этой территорией.
Белый дом связал планы приобретения Гренландии со сдерживанием России и Китая в Арктике.