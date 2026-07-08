Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Киргизию сотрясли два мощных землетрясения
Два землетрясения магнитудой до пяти произошли ночью в Киргизии
В ночь на среду жители Киргизии ощутили подземные толчки, эпицентры которых находились в Джалал-Абадской области и на границе с Таджикистаном.
Два землетрясения магнитудой до пяти почувствовали в Киргизии в ночь со вторника на среду, передает РИА «Новости».
По данным института сейсмологии Национальной академии наук республики, пострадавших и серьезных разрушений нет.
«В 1.54 по местному времени (22.54 мск) 8 июля в Кыргызской Республике сейсмостанции института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре четыре балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3, с энергетическим классом 9,9», – рассказали в ведомстве.
Очаг первого землетрясения располагался в Джалал-Абадской области, в семи километрах от села Тоскоол.
Второе землетрясение магнитудой пять произошло в 4.42 по местному времени. Его эпицентр находился на территории Таджикистана, в 40 километрах от киргизского села Кара-Тейит. Интенсивность толчков в населенных пунктах республики составила от 2,5 до четырех баллов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня жители нескольких регионов Таджикистана ощутили сильные подземные толчки магнитудой 5.
Месяцем ранее специалисты зафиксировали колебания аналогичной силы в Джалал-Абадской области Киргизии.
В январе землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге республики вблизи села Каблан-Кель.