В РПЦ ответили на угрозы МВД Эстонии

РПЦ обвинила Эстонию в создании образа полицейского государства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов прокомментировал ультиматум Таллина, передает РИА «Новости».

Ранее министерство внутренних дел республики потребовало от религиозных объединений до 28 декабря разорвать связи с Русской церковью. В противном случае ведомство грозит инициировать процедуру их принудительной ликвидации.

«Угрозы принудительного прекращения деятельности религиозного объединения, с которыми не впервые выступает министерство внутренних дел Эстонии, создают весьма неблагоприятный образ страны как полицейского государства, в котором искусственно нагнетаемая русофобия используется для отрицания основных прав человека», – заявил Балашов. Он выразил надежду, что международные правозащитники обратят внимание на притеснение христиан.

Представитель церкви добавил, что верующим остается лишь молиться за эстонских братьев, достойно отстаивающих свои убеждения. Советник эстонского ведомства Ильмо Ау ранее подчеркивал необходимость избрания нового главы местной церкви. Напомним, в 2024 году митрополит Евгений был вынужден покинуть страну из-за отказа в продлении вида на жительство.

В июне государственный суд Эстонии признал законными поправки, вынуждающие местную церковь порвать каноническую связь с Москвой. Судьи сочли эти изменения конституционными, отметив их направленность на пресечение враждебного влияния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таллин потребовал от Эстонской православной церкви разорвать отношения с РПЦ.