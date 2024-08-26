Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
Таллин потребовал от Эстонской православной церкви разорвать отношения с РПЦ
Власти Эстонии усилили давление на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.
Ранее ЭПЦ уже изменила устав, убрав все упоминания о Московском патриархате, кроме упоминания о томосе 1993 года, который даровал ей самоуправление. Однако глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал эти меры «косметическими» и заявил, что власти не удовлетворены таким подходом, сообщает РИА «Новости».
«К сожалению, в этом отношении еще существуют сферы, вызывающие обеспокоенность... даже решение собора не может вступить в силу, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха», – заявил Ляэнеметс.
Ранее Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать еретиком Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По его словам, представители Эстонской православной церкви Московского патриархата в Эстонии считают деятельность патриарха Кирилла ересью и хотят разорвать связи с Москвой.