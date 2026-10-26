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    26 октября 2026, 15:00 • В мире

    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов.

    Не дожидаясь объявления официальных результатов парламентских выборов, бывший президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич признал свое поражении. А победа досталась образованному незадолго до выборов оппозиционному блоку «Студенческий список – Студенты побеждают» («Студентска листа»), который теперь придет во власть после 14-летнего правления СПП.

    Ранее Вучич досрочно ушел с поста президента в надежде выиграть выборы и стать премьер-министром. Теперь, вероятно, эту должность получит профессор-кардиолог Илия Срданович, возглавлявший «Студенческий список».

    «У нас пока нет окончательных результатов. Многие будут удивлены, и вы поймете, сколько лжи и что они («Студенческий список» – прим. ВЗГЛЯД) выдумали. Хочу сообщить вам, что, очевидно, мы проиграли эти выборы. Победил список Студенческого блока, у них будет от 135 до 140 мандатов (из 250 мест в Народной скупщине – прим. ВЗГЛЯД), у нас около 105», – сказал Вучич сторонникам.

    Остальные места в парламенте по национальной квоте займут представители венгров Воеводины и албанцев Прешевской долины. Никакие другие партии трехпроцентный барьер не преодолели, хотя теоретические шансы сохраняет Социалистическая партия Ивицы Дачича.

    Скорее всего, Вучич ориентировался на промежуточную выборку. Тем не менее эти данные воспринимаются сейчас уже практически как официальные из-за громкого заявления экс-президента.

    Особое внимание привлекло и высказывание Вучича о том, что уже к весне новое правительство Сербии, сформированное из представителей «Студенческого списка», введет санкции против России. «Они сделают всё, чего мы не хотели», – подчеркнул он.

    Еще из значимых фактов: на выборах случилась рекордная явка – почти 70% избирателей пришли к урнам. При этом партия «Европейская Сербия» Мариники Тепич – единственная

    открыто проевропейская сила, которую считают «голосом Сороса» и двигателем «цветных революций» – набирает от 0,3 до 1,2% голосов, это тотальный провал.

    Цифры еще будут корректироваться, но уже сейчас можно сказать, что в Сербии продолжится период политической турбулентности, а победа нестабильной и аморфной оппозиции не означает быструю и радикальную смену курса страны.

    «Студенческий список» сам по себе вещь удивительная. Долгие уличные выступления студентов изначально не носили политических лозунгов и были завязаны сперва на одной трагедии – расстреле учеников в белградской школе 3 мая 2023 года, а затем на другой – гибели людей на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года.

    С самого начала уличные протестные акции пытались оседлать прозападные силы во главе с Мариникой Тепич и актером Сергеем Трифуновичем. Но их позиция на ускоренное движение в Евросоюз и введение санкций против России поддержки не нашли даже у студентов. Более того, вообще никакие политические силы так и не смогли поставить под контроль хаотичные протесты, которые со временем превратились в «вещь в себе». Самим же студентам не удалось выбрать себе какое-то руководство, с которым можно иметь дела и о чем-то договариваться.

    В результате в «Студенческом списке» нет ни одного собственно студента. Это избирательное объединение состоит в основном из известных в стране личностей из числа интеллигенции, но там нет ни одного профессионального политика. Это люди самых разнообразных политических взглядов (как прозападных, так и пророссийских) или вообще лишенные ярко выраженной позиции, кроме как «мы против Вучича».

    Никакой программы у них тоже нет, а на внешнеполитические темы они предпочитали не высказываться. А студенты тщательно следили, чтобы на улицах не было антироссийских лозунгов.

    На протестных акциях студенты вылавливали и выпроваживали тех, кто пытался пронести украинские флаги или флаги ЕС.

    В конце концов эти попытки изменить характер протеста исподволь сошли на нет.

    Большинство представителей «Студенческого списка» высказываются против введения антироссийских санкций в угоду Брюсселю и подчеркивают важность сохранения традиционных хороших отношений с Москвой. Некоторые из них настроены в этом вопросе даже более твердо и четко, нежели сам Вучич.

    То же с сохранением нейтрального статуса Сербии в военном плане (то есть отказ от вступления в НАТО), а вступление в ЕС «возможно только после референдума». Но с этим согласны не все.

    В общем, состав победителей настолько разнороден, что им будет трудно сформировать даже фракцию в парламенте, не говоря уже о единой программе. В Сербии потребуется время на то, чтобы система перезагрузилась.

    Единственное, что связывает этих людей вместе – неприятие Александра Вучича как политической фигуры и даже как личности.

    Условные «студенты» (это сейчас собирательный термин, описывающий оппозиционный электорат) скорее были склонны развлекаться, переделывая популярные песни под лозунги (например, песенку «Льют дожди» с навязчивым припевом «драги одже» – «любимый уходит», в котором слово «любимый» меняли на «Вучич»), нежели вырабатывать позицию по ключевым вопросам. Броские лозунги «Сербия – это не мафия» могут работать в предвыборный период, но еще никогда не становились платформой для реального управления страной.

    Есть основания полагать, что с победой «Студенческого списка» период турбулентности в Сербии не заканчивается, а выходит на новый уровень. Новому премьер-министру, у которого нет никакого опыта государственной службы, придется сколачивать из аморфного объединения нечто дееспособное и дать ответы на вызовы, стоящие перед Сербией.

    Но более реалистичная перспектива для «Студенческого списка» – развалиться на отдельные группы и фракции, что рано или поздно приведет к очередному роспуску парламента и назначению новых выборов. Это ситуативное объединение, а не структурированная партия.

    В то же время внешнее давление на Белград никуда не делось, и невозможно спрогнозировать, как себя поведут те или бывшие оппозиционеры, столкнувшись с методами, которыми пользуются Вашингтон и Брюссель для влияния на ситуацию на Балканах.

    Вучич уже обвинил победителей в получении поддержки со стороны «европейских стран и американского глубинного государства, выступающего против Трампа». Скорее всего, он и его партия будут последовательно давить на новую власть, по любому поводу указывая на их возможную связь с зарубежными НКО и продвигая нарратив «цветной революции». И придумывать ничего не нужно: такие факты действительно есть. Вряд ли они были решающими для получения тех результатов выборов, которые мы видим. Но при желании поставить под сомнение легитимность триумфаторов можно.

    До конца года должны пройти и президентские выборы, которые некоторые эксперты считают даже более важными, чем парламентские, учитывая аморфность «Студенческого списка». Сейчас обязанности главы государства исполняет Ана Брнабич, и она скорее всего станет основным кандидатом на главную должность (но с невеликими полномочиями в парламентской республике). Сможет ли «Студенческий список» координированно выставить свою кандидатуру, вопрос открытый.

    Брнабич – человек Вучича, причем играет роль «европейского лица Сербии», в то время как Ивица Дачич и Александр Вулин были аватарами для сотрудничества с Россией. Это называется «взвешенной внешней политикой по-сербски».

    Каждое голосование на Балканах всегда эмоционально, «как в последний раз». Но костюмированные выборы без конкуренции программ, когда голосуют по принципу «от противного», нигде к добру не приводят.

    Вряд ли мы имеем дело с завершением длительного периода нестабильности, когда Белград перманентно рисковал стать ареной уличных боев. Скорее с еще одним его этапом, за которым последует новое обострение. И всегда есть основания полагать, что будет только хуже.

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