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Суд назначил заседание по иску об ограничении Джигана в родительских правах
Суд назначил слушания по ограничению родительских прав Джигана на 18 декабря
Предварительное заседание суда по иску блогера Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав рэпера Дениса Устименко (Джигана) назначено на 18 декабря.
Защитник исполнителя Сергей Жорин сообщил о дате начала судебного процесса, передает РИА «Новости». «Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря», – сказал адвокат.
Исковые требования предусматривают ограничение Джигана в родительских правах в отношении четверых несовершеннолетних детей, а также определение их постоянного места жительства с матерью.
Иск был подан после июльского инцидента в подмосковном доме рэпера, когда он открыл стрельбу по сотрудникам и удерживал их в заложниках около десяти часов. В результате один человек получил ранения. После происшествия исполнителя принудительно отправили в израильский реабилитационный центр, а подмосковный главк МВД начал доследственную проверку. Денис Устименко и Оксана Самойлова развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник блогер Оксана Самойлова не явилась в суд на заседание по иску.
В начале месяца инстанция зарегистрировала заявление об ограничении музыканта в правах на четверых детей.
В прошлом месяце адвокат Марина Дубровская сообщила об обращении блогера в суд с требованием определить место жительства детей с матерью.