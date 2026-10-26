Суд назначил заседание по иску об ограничении Джигана в родительских правах

Суд назначил слушания по ограничению родительских прав Джигана на 18 декабря

Tекст: Елизавета Шишкова

Защитник исполнителя Сергей Жорин сообщил о дате начала судебного процесса, передает РИА «Новости». «Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря», – сказал адвокат.

Исковые требования предусматривают ограничение Джигана в родительских правах в отношении четверых несовершеннолетних детей, а также определение их постоянного места жительства с матерью.

Иск был подан после июльского инцидента в подмосковном доме рэпера, когда он открыл стрельбу по сотрудникам и удерживал их в заложниках около десяти часов. В результате один человек получил ранения. После происшествия исполнителя принудительно отправили в израильский реабилитационный центр, а подмосковный главк МВД начал доследственную проверку. Денис Устименко и Оксана Самойлова развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник блогер Оксана Самойлова не явилась в суд на заседание по иску.

В начале месяца инстанция зарегистрировала заявление об ограничении музыканта в правах на четверых детей.

В прошлом месяце адвокат Марина Дубровская сообщила об обращении блогера в суд с требованием определить место жительства детей с матерью.