Экс-руководители «Автовазбанка» в Тольятти осуждены за мошенничество

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывшим руководителям Автовазбанка заочно вынесен приговор по делу о мошенничестве, легализации денежных средств и незаконном получении кредита, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

«С учетом позиции прокурора суд по совокупности преступлений заочно приговорил Тарана к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей… Казымову – к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора конфискованы денежные средства, полученные преступным путем», – сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год обвиняемые обеспечили выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В 2018 году Таран также обеспечил получение подконтрольной компанией «Фосфохим» займов у АО «Роскат» на 500 млн рублей, которые затем были легализованы.

Помимо этого, в 2018–2019 годах Таран, являясь гендиректором ООО «Роскат-капитал», по подложным документам незаконно получил кредит в банке «Траст» на сумму более 2 млрд рублей. Ущерб кредитной организации превысил 1,6 млрд рублей.

С 2023 года фигуранты скрываются от следствия и находятся в международном розыске. Суд наложил арест на их имущество и активы родственников стоимостью свыше 1 млрд рублей, включая элитное жилье, автомобили и доли в компаниях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Тверской районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера банка «Народный кредит» Игоря Стребкова к семи годам колонии по делу о мошенничестве.

Летом бывшего начальника продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича обвинили в мошенничестве при исполнении госконтрактов.

В прошлом году бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет колонии строгого режима за хищение свыше 2 млрд рублей у МСП-банка.