Tекст: Игорь Иножарский

Корреспондент газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, 34 года, был задержан в прошлом месяце, когда готовился вернуться домой после двухлетней командировки на Сахалин, рассказала его жена Нодзоми Имаи, 32 года, в первых комментариях после случившегося, пишет Reuters.

Москва обвиняет Имаи в сборе сведений об обороноспособности России. Это самое громкое задержание иностранного журналиста после ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в 2023 году. Япония выразила протест, двусторонние отношения еще больше обострились.

«Пожалуйста, пожалуйста, верните этого драгоценного папу его маленькой дочери», – сказала Нодзоми Имаи.

В заявлении, переданном газетой «Хоккайдо симбун», обвинения не упоминаются, а жена журналиста отказалась от дальнейших комментариев. Издание подчеркивает, что не ведет репортажи и не собирает информацию по заказам властей. Нодзоми рассказала о любви мужа к русской культуре, языку и искусству: его дед родился на Сахалине, когда часть острова находилась под японским управлением. По ее словам, дочь журналиста выучила много новых слов с тех пор, как видела отца в сентябре, и иногда, глядя в темный коридор, говорит, что папы нет.

Сотрудники японского посольства посетили Имаи в СИЗО «Лефортово» и сообщили об отсутствии проблем со здоровьем. «Интерфакс» сообщил, что журналист останется под стражей как минимум два месяца, пока прокуратура изучает дело, а по обвинению в шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет колонии. Отношения Токио и Москвы обострились после начала спецоперации на Украине в 2022 году, а в этом месяце Россия передала под внешнее управление активы Japan Tobacco.

Как писала газета ВЗГЛЯД, две недели назад Клуб иностранных корреспондентов в Сеуле выразил глубокую обеспокоенность в связи с задержанием в России японского журналиста по подозрению в шпионаже. В начале месяца МИД Японии выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за указа о передаче активов Japan Tobacco под внешнее управление. В прошлом месяце власти Японии разработали два плана освобождения арестованного в России журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.