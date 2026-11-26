Tекст: Алексей Дегтярёв

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края не допущено совершение диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи, планировавшегося украинскими спецслужбами», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По данным спецслужбы, жительница Сочи, уже обманутая в июне 2026 года на крупную сумму денег, через четыре месяца снова подверглась воздействию украинских спецслужб, действовавших от имени сотрудников ФСБ.

Пенсионерке поручили изъять из тайника «устройство слежения» и разместить его под автомобилем объекта, оказавшегося участником спецоперации. Россиянка забрала содержимое тайника и принесла его домой, однако после общения с близкими осознала преступный характер задания и позвонила на номер 112.

Взрывотехники ФСБ обнаружили в квартире самодельное взрывное устройство массой два килограмма. Жильцов дома эвакуировали, устройство обезвредили, жертв нет. В ФСБ отметили, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволило гражданке избежать уголовной ответственности и, возможно, сохранить жизнь.

Спецслужба призвала граждан быть бдительными и напомнила, что все лица, давшие согласие на содействие противнику, будут привлечены к уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали в Сочи 32-летнюю жительницу за публичное оправдание деятельности проукраинских террористических организаций в интернете.

В начале месяца ФСБ задержала в Краснодарском крае агента СБУ, готовившего теракт против российского военнослужащего.

Летом российские силовики пресекли шпионскую деятельность гражданки Украины, отправлявшей противнику координаты армейских подразделений через Telegram.