Ученые СГУ предложили определять красители в напитках магнитными наночастицами

Tекст: Дарья Григоренко

Новый метод не требует дорогого оборудования и позволяет точно измерять содержание красителей, даже когда они смешаны в одном напитке, передает РИА «Новости». Результаты исследования опубликованы в журнале «Заводская лаборатория. Диагностика материалов».

«Мы добавили в безалкогольный напиток магнитные наночастицы магнетита с модифицированной поверхностью. Они эффективно связывают красители, а затем легко отделяются с помощью обычного магнита», – заявила заведующая кафедрой аналитической химии и химической экологии СГУ Татьяна Русанова.

По ее словам, после этого красители смывают щелочным раствором и измеряют спектр поглощения. Ключевым этапом является обработка данных алгоритмом проекций на латентные структуры, который позволяет разделить сигналы от разных красителей и получить надежные оценки концентраций.

Традиционно для таких задач применяют высокоэффективную жидкостную хроматографию, требующую дорогостоящего оборудования и много времени. Предложенный саратовскими учеными способ проще и дешевле, что позволит масштабировать его для небольших предприятий и региональных лабораторий. В дальнейшем исследователи планируют разработать подобные способы определения антибиотиков и витаминов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ученые Дальневосточного федерального университета приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье для биомедицины.

В прошлом месяце Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о разработке высокотехнологичного прибора для определения до 300 генетических маркеров за 30 минут.