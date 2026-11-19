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Слабая магнитная буря накрыла Землю
Ученые ИКИ РАН зафиксировали на Земле слабую магнитную бурю
В четверг утром на Земле произошла магнитная буря небольшой мощности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Магнитная буря уровня G1 (первый класс по пятибалльной шкале) фиксировалась с 3:00 до 6:00 мск, говорится в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что буря стала реакцией на воздействие небольшой корональной дыры на Солнце. Земля находится в ее зоне со вторника, что привело к росту температуры и скорости солнечного ветра. Геомагнитные индексы держались в норме, однако сработал накопительный эффект.
Вероятность усиления бури низка, геомагнитные показатели должны в ближайшее время вернуться к норме. Это вторая магнитная буря в ноябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности.
Во вторник ученые предупредили о возможных магнитных бурях на Земле из-за возмущенного потока солнечного ветра.
В прошлом месяце на Земле также зафиксировали слабую магнитную бурю.