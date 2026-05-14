Первые пациенты получили российскую вакцину от колоректального рака

Скворцова: Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
В России запущен специальный портал для включения в регистр пациентов, ожидающих получения персонифицированной вакцины от рака кишечника, первые онкобольные уже получили препарат, сообщили в ФМБА.
В России начали применение индивидуальных препаратов от колоректального рака, сообщила «Известиям» глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«С декабря открыт специально созданный портал для возможности заявительно включиться в регистр пациентов, ожидающих вакцинации. В течение пяти рабочих дней с момента появления этой заявки проводится онкологический консилиум, в котором принимают участие известные ведущие профессора», – рассказала руководитель ведомства.
Сейчас инновационная терапия доступна только при раке кишечника. Если консилиум подтверждает показания, пациента приглашают на биопсию. Создание персонифицированной вакцины на основе геномов человека и опухоли занимает 42 дня, а еще неделя уходит на строгую проверку качества готового препарата.
По словам Скворцовой, в очереди на получение лекарства сейчас находятся 35 человек. При этом первые пять пациентов уже прошли вакцинацию и продолжают лечение. Клиническая эффективность разработки станет окончательно понятна через несколько месяцев, когда врачи смогут зафиксировать уменьшение размеров опухолей и исчезновение метастазов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году также завершит создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы.
Ранее Минздрав выдал разрешение на клиническое применение пептидной терапевтической онковакцины «ОНКОПЕПТ» для лечения колоректального рака.
Позже вторая инновационная персонализированная мРНК-вакцина «Онкорна» тоже получила разрешение на клиническое применение от рака кишечника.