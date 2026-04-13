В России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника

ФМБА получило одобрение клинического применения вакцины против рака кишечника
Инновационная персонализированная мРНК-вакцина «Онкорна» получила разрешение на клиническое применение для лечения колоректального рака, став второй такой разработкой в портфеле ФМБА.
Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака, передает РИА «Новости».
В агентстве подчеркнули, что «Онкорна» стала второй персонализированной онковакциной в портфеле ФМБА России, предназначенной для терапии этого типа онкологии. Ранее была разработана и внедрена другая инновационная вакцина, также ориентированная на индивидуальное лечение пациентов с колоректальным раком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство расширило программу государственных гарантий, и теперь россияне смогут бесплатно лечиться российскими онковакцинами по полису ОМС.
В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для пациента с меланомой кожи.
Россияне старше сорока лет теперь могут пройти бесплатные комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний.