В России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника

ФМБА получило одобрение клинического применения вакцины против рака кишечника

Tекст: Елизавета Шишкова

Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака, передает РИА «Новости».

В агентстве подчеркнули, что «Онкорна» стала второй персонализированной онковакциной в портфеле ФМБА России, предназначенной для терапии этого типа онкологии. Ранее была разработана и внедрена другая инновационная вакцина, также ориентированная на индивидуальное лечение пациентов с колоректальным раком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство расширило программу государственных гарантий, и теперь россияне смогут бесплатно лечиться российскими онковакцинами по полису ОМС.

В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для пациента с меланомой кожи.

Россияне старше сорока лет теперь могут пройти бесплатные комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний.