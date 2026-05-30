  Число жертв атаки ВСУ на поселок в Белгородской области возросло до трех человек
    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    30 мая 2026, 02:56 • Новости дня

    Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

    Глава АТОР Ломидзе: Американцы купили тур по Золотому кольцу за 15 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане США заплатили 15 тыс. долларов за тур по Золотому кольцу, это самый дорогой тур в Россию, сообщилп глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    «Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию – и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тыс. долларов», – заявила Ломидзе.

    По словам руководителя ассоциации, гости отправятся в путешествие по Золотому кольцу. При этом Ломидзе подчеркнула, что общая доля приезжающих в страну американских туристов среди всех иностранцев остается небольшой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Ломидзе сообщила о слабом росте турпотока из Китая после отмены виз.

    В январе ассоциация предложила повысить лимит ввоза наличной валюты для состоятельных зарубежных гостей.

    По итогам 11 месяцев 2025 года Росстат зафиксировал более 4,35 млн поездок иностранцев по России.

    28 мая 2026, 21:53 • Новости дня
    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти пересмотрели санкционные списки, убрав из них два танкера и 11 россиян, включая нескольких уже ушедших из жизни парламентариев.

    Из-под действия американских рестрикций выведены 11 физических лиц и два танкера, среди них покойные члены Федерального собрания России и танкеры Linda и Lady D. Решение об обновлении санкционных списков приняло министерство финансов США, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, прекращены в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939–2024), экс-сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962–2023) и бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973–2025). Ряд других бывших российских законодателей также исключен из перечня.

    В распространенном заявлении Минфина США говорится, что из санкционных списков убраны в общей сложности 76 устаревших позиций. В документе уточняется, что мера затрагивает «умерших лиц и списанные или выведенные из эксплуатации суда». Санкции также отменены в отношении физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Филиппин, Мексики, Ирака, Сирии, Мьянмы, Киргизии, Ливии, Японии, Камбоджи, Туниса, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии и Перу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Минфин США исключил из антироссийского санкционного списка трех человек и три компании, связанных с Россией, Турцией и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 52 лет после продолжительной тяжелой болезни.

    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    28 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Пара из Омска бесследно пропала во время катания на сапбордах на Иртыше

    Полиция Омска начала поиски пропавшей на Иртыше пары с сапбордами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области ищут мужчину и женщину, которые ушли из дома 25 мая с сапбордами для катания по Иртышу и не вернулись, сообщили в региональном УМВД.

    В Омске 43-летняя женщина и 41-летний мужчина ушли из дома с досками для плавания 25 мая и до сих пор не вышли на связь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Известно, что пропавшие проживали на бульваре Архитекторов и отправились плавать на реку Иртыш.

    «Разбираясь в обстоятельствах, сотрудники полиции выяснили, что Анатолий и Ольга увлекаются катанием на сапбордах. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы», – рассказали в ведомстве.

    На данный момент судьба сибиряков остается неизвестной, их поиски продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года спасатели эвакуировали унесенных в открытое море на сапбордах подростков. Немногим ранее на реке Волга катер врезался в двух сапбордистов.

    А год назад уже в Приморском крае нашли тело пропавшей во время плавания на сапборде девушки.

    29 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    @ Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское космическое ведомство не исключает перспективу совместной работы с российскими специалистами над масштабным проектом по строительству обитаемой станции на поверхности Луны, сказал глава программы лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    «Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать», – заявил представитель агентства, передает РИА «Новости».

    При этом Гарсиа-Галан добавил, что официальных переговоров с российской стороной о возможном вкладе Москвы еще не проводилось.

    Однако в НАСА абсолютно уверены, что не смогут реализовать столь сложный проект в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского космического ведомства Джаред Айзекман запланировал обсудить совместную работу по МКС во время летнего визита на Байконур.

    Для создания масштабной инфраструктуры на Луне агентство заказало посадочные модули у частных компаний. В прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели переговоры по будущим лунным миссиям.

    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    28 мая 2026, 17:53 • Новости дня
    Туроператоры призвали отказаться от ближайших вылетов в Анталью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Российском союзе туроператоров (РСТ) туристам порекомендовали перенести поездки в Анталью или оформить возврат после массовой отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka.

    Из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами туристам предложено отказаться от туров в город на ближайшие даты, сообщили в Российском союзе туроператоров. «Для тех, кто еще находится в России, предлагаем перенести даты поездки или оформить возврат», – говорится в обращении одного из туроператоров.

    Отмечается, что на турецких курортах сейчас застряли тысячи российских туристов. Пассажиры не могут вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Туроператоры ищут варианты замены рейсов и продлевают путешественникам проживание в отелях за свой счет.

    Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян отметил, что опыт периода ближневосточного кризиса помог рынку действовать спокойнее и оперативнее. По его словам, туристам предложат альтернативы: перебронировать туры на более поздние даты или вернуть деньги, а в ближайшее время ожидается появление дополнительных рейсов в Турцию.

    Эксперт добавил, что в предстоящем летнем сезоне из-за геополитики и санкций высока вероятность корректировок расписания, и туристам стоит быть к этому готовыми. Он подчеркнул, что стопроцентную гарантию полета дают, по сути, только авиакомпании с регулярным статусом, однако и у них возможны сокращения и укрупнения рейсов.

    Ранее Росавиация сообщила, что Air Anka до конца октября продала свои провозные емкости туроператору Anex, у которого нет разрешения на полеты в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, столкнувшихся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, временно разместили в отелях. Несколько семей с детьми из Ростова-на-Дону из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka не смогли вылететь из Антальи и ждут новых дат вылета.

    Ранее Российский союз туриндустрии оценил ежедневные потери туроператоров от вынужденного продления размещения туристов, застрявших на Ближнем Востоке, минимум в 1,5 млн долларов.

    29 мая 2026, 21:26 • Новости дня
    США отказались вводить пошлины на российский палладий

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти приняли решение сохранить свободный ввоз необработанного палладия из России, поскольку этот импорт не причиняет ущерба национальной промышленности, отметили в министерстве торговли США.

    США не стали вводить запрет на ввоз необработанного палладия из России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Федеральной комиссии по международной торговле. В пятницу ведомство пришло к выводу, что поставки российского сырья абсолютно безопасны для внутреннего рынка, передает ТАСС.

    В опубликованном документе подчеркивается отсутствие угрозы для местных производителей. «Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», – отмечается в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство торговли планировало установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России.

    Ранее власти Соединенных Штатов собирались обложить импорт этого металла антидемпинговым сбором в 132,83%. Между тем, в прошлом году объем закупок российского палладия американской стороной снизился до минимальных показателей с 2017 года.

    27 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    РСТ назвал самые популярные регионы России для летнего отдыха

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящим летом большинство отечественных путешественников планируют провести отпуск на курортах Краснодарского края, в Москве, Петербурге, Крыму и на Ставрополье, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

    Уманский рассказал о предпочтениях соотечественников на грядущий сезон. «В предстоящем летнем сезоне эта десятка выглядит без серьезных изменений. На первом месте у нас Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, в 2026 году из списка лидеров исчез Дагестан из-за природных катаклизмов. Доля бронирований в этой республике упала до 0,8% по сравнению с 2% годом ранее. При этом черноморское побережье демонстрирует рост спроса на 4%, а популярность Крыма увеличилась на 7,5%.

    Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером останется Турция. Член правления РСТ Артур Мурадян сообщил, что в первом квартале спрос на турецкие курорты вырос на 17% благодаря акциям раннего бронирования. Второе место занял Египет, показавший впечатляющий рост на 32%. Увеличение интереса связано с появлением специализированных египетских авиакомпаний, сотрудничающих с российскими операторами. Среди экзотических направлений Мурадян выделил Мальдивы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Санкт-Петербург возглавил всероссийский рейтинг востребованности речных экскурсий.

    Средняя стоимость летних авиабилетов в Сочи снизилась почти на 19%.

    Отельеры на Мальдивах объявили о скидках до 70% для российских туристов.

    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    27 мая 2026, 16:37 • Новости дня
    Российские туристы застряли в Турции из-за срыва рейсов

    Туристы из России застряли в Анталье из-за срыва рейсов Air Anka

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Анталье несколько семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону остались без вылета домой после отмены рейсов авиакомпании Air Anka и выселения из номеров, об этом они сами рассказали журналистам.

    Несколько семей с детьми из Ростова-на-Дону не смогли вылететь из Антальи из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, рассказала ТАСС туристка Наталья Крыгина. По ее словам, дата возможного вылета туроператорами перенесена на четверг.

    «По путевке мы должны были улетать с Azur air. Позже, когда им запретили полеты, нам поменяли авиакомпанию на Air Anka. Сегодня с ними мы должны были вылететь в 06.50 утра, но потом рейс перенесли на 16:00 по местному времени, потом на 02.00 ночи уже на 28 мая», – сказала она.

    Собеседница агентства уточнила, что всех туристов выселили из номеров, однако семьям с детьми разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами. По словам Крыгиной, туроператор «Интурист» пока не называет авиакомпанию, которая должна доставить россиян обратно в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за ночных ограничений в московских аэропортах Turkish Airlines отменила рейсы в Москву, а до 60% всех перелетов изменили расписание или были аннулированы.

    Ранее другие российские туристы, задержавшиеся на курортах Турции из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись домой после возобновления авиасообщения и трехдневного ожидания вылета.

    До этого крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург из-за массовых задержек и отмен рейсов на российских направлениях.

    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    27 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Посольство обвинило ЕС и НАТО в попытке вызвать конфронтацию России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Вашингтоне заявило о враждебном курсе ЕС и НАТО по отношению к курсу президента США «сделать Америку великой» и попытках спровоцировать конфронтацию с Россией.

    «Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США «сделать Америку снова великой», лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в обреченные на провал схемы нанесения РФ «стратегического поражения», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что европейским элитам удалось добиться от администрации США отправки на Украину значимых воинских контингентов. По мнению посольства, Киеву дали такую же отмашку на хищение средств налогоплательщиков, как и при Джо Байдене.

    Конечной целью этих действий названо провоцирование прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

    В ведомстве также указали на деструктивную роль Берлина, Парижа, Лондона и стран Прибалтики, стремящихся максимально затянуть конфликт.

    От команды Владимира Зеленского требуют отправлять на фронт все больше людей в обмен на возможность безнаказанно присваивать западную помощь. При этом союзники игнорируют гибель мирного русского населения, прославление нацизма и тотальную коррупцию.

    Российская сторона назвала подобные расчеты Запада напрасными иллюзиями. В дипмиссии сравнили эти замыслы с отчаянными попытками нацистской Германии расколоть ряды союзников незадолго до своего окончательного разгрома и взятия Берлина Красной Армией.

    Ранее США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН.

    27 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    МИД: Starlink используется Пентагоном для вмешательства в дела других стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

    «Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи», – подчеркнул дипломат в ходе Международного форума по безопасности, передает РИА «Новости».

    По словам замглавы ведомства, технологии вроде Starlink помогают обходить национальные блокировки и используются для организации протестов. Алимов отметил, что SpaceX совершенно не скрывает своего статуса подрядчика Пентагона. Сейчас компания расширяет присутствие на мировом рынке под видом удобного провайдера.

    Фактически разработчик получает возможность напрямую влиять на население других стран. В связи с этим Москва вместе с партнерами добивается прозрачного регулирования подобных систем и соблюдения операторами местных законов.

    Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая. Мероприятие организовано на площадках «Лайв Арена» и центрального парка «Патриот». На полях форума запланировано проведение около 40 двусторонних встреч и подписание десяти соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранным журналистам продемонстрировали обломки атаковавших колледж в Старобельске беспилотников с антеннами Starlink.

    Российские военные уничтожили 15 станций связи этой системы в Харьковской области.

    Иранские спецслужбы изъяли терминал американской компании у связанных с израильской разведкой диверсантов.

    27 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    СК узнал о разработке Киевом и США биооружия массового поражения

    СК подтвердил финансирование США создания биооружия на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранители получили доказательства создания смертоносных патогенов, включая сибирскую язву и чуму, в украинских лабораториях при прямой финансовой поддержке американского оборонного ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Петренко заявила о наличии данных о подготовке биологического оружия массового поражения. В этом процессе активно участвовали представители украинского Минздрава, а главным спонсором выступали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    «В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», – сообщила представитель ведомства.

    Петренко дополнительно пояснила, что специалисты планировали применять в военно-биологических целях целый ряд крайне опасных поражающих агентов. В первую очередь речь идет о возбудителях таких тяжелых инфекционных заболеваний, как чума, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американский аудит биологических объектов на украинской территории шагом к признанию проблемы.

    Бывший офицер СБУ Василий Прозоров сообщил о создании генно-избирательного биологического оружия в лабораториях Пентагона.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности подобных исследовательских центров за границей.

    28 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали рассылать путешественникам поддельные уведомления об ошибке оплаты жилья, заставляя в спешке переходить на фишинговые сайты, откуда крадут реквизиты банковских карт, рассказал специалист проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

    «Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», – сказал Кучава ТАСС.

    Кроме того, преступники отправляют электронные письма с предложениями эксклюзивных скидок. Адрес отправителя в таких рассылках отличается от настоящего всего одним символом. При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс, где оставляет свои персональные и платежные данные.

    Для защиты от подобных угроз эксперт рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены. Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, игнорировать слишком выгодные предложения и пользоваться только официальными магазинами приложений. Все финансовые операции следует проводить исключительно внутри проверенных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о росте сезонных мошенничеств в отпускной период. Эксперт предупредил о мошеннических предложениях дешевых билетов. Юрист сообщил, что мошенники начали подделывать сайты известных детских лагерей.

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

