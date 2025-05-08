Turkish Airlines отменила рейсы с турецких курортов в Россию

Turkish Airlines отменила все рейсы с турецких курортов в Россию

Tекст: Вера Басилая

По информации источника, решение коснулось рейсов из Антальи, Даламана и Бодрума в такие города, как Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».

Причиной решения называются задержки и отмены рейсов в российских аэропортах. В частности, только из Антальи отменено не менее 16 рейсов в Москву и Петербург. Turkish Airlines официально информацию пока не комментировала. Pegasus, другая турецкая авиакомпания, пока не объявляла об отмене рейсов между курортами и Россией.

Ранее ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились в ряде российских аэропортов 6 и 7 мая, что привело к задержкам и отменам рейсов. По данным Росавиации, принимаются меры для стабилизации расписания.

Росавиация сообщила, что несколько самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты.

Авиакомпания «Победа» объявила об отмене части рейсов 7 мая и предупредила о возможных задержках из-за введенных ограничений в работе аэропортов Центральной России.

Временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».