Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов в другие аэропорты
Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы, девять рейсов принял Саратов.
Росавиация сообщила о перенаправлении самолетов, летевших в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы из-за ограничений на работу аэропортов, передает ТАСС.
Из-за позднего прибытия самолетов в аэропорты назначения возможны задержки последующих рейсов.
Специалисты Росавиации и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.
Между тем саратовский международный аэропорт Гагарин принял девять рейсов, следовавших в Москву, передает РИА «Новости».
Самолеты прибыли из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта).
Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения.
Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.
До этого ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.