«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.3 комментария
ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.