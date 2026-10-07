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    Песков озвучил планы Путина в день рождения
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    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»
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    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    7 октября 2026, 08:23 • Новости дня

    Склады вооружения и Трипольская ТЭС в Киевской области получили повреждения

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на среду в Киеве и Киевской области зафиксирована серия взрывов, повреждения получили склады с вооружением, а также Трипольская ТЭС.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах города. В Киевской области удар пришелся по Трипольской ТЭС. Также сообщается о взрывах в Днепропетровске, где глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил о повреждении промышленного предприятия, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    Кроме того, взрывы зафиксированы в Кременчуге, в том числе в районе Кременчугской ГЭС в Светловодске. Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 3:10, после чего в городе прогремели взрывы.

    На прошлой неделе Трипольская ТЭС уже подвергалась ударам, тогда было повреждено генерирующее оборудование. Также за несколько дней до ночной атаки повреждения получили мосты через Днепр в Киеве, что привело к ограничению движения.

    Ранее Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Вооруженных сил России стали возмездием за украинские удары.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    6 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил во вторник, что полученное от главы МИД Украины Андрея Сибиги извинение за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР в Сеул не соответствует ожиданиям Сеула.

    Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями за раскрытие факта передачи в Сеул двух военнопленных из КНДР, но считает его недостаточным и ниже ожидаемого уровня, после того как президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце публично сообщил о передаче, а его офис отрицал существование договоренности о конфиденциальности, передает Yonhap.

    «Я постоянно нахожусь в контакте с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он рассказал, насколько сложна ситуация», – сказал Чо на парламентских слушаниях, отвечая на вопрос депутатов о том, извинилась ли Украина. Он уточнил, что в полученных им сообщениях содержались извинения, однако они не соответствуют уровню, которого ожидает Сеул, и пообещал предпринять жесткие меры, включая возможность отзыва посла Южной Кореи на Украине Пак Хи-чана, как предлагали парламентарии.

    Глава МИД подчеркнул, что изначально между сторонами была достигнута договоренность не разглашать операцию по передаче пленных, чтобы защитить самих военнослужащих и их семьи, которые остаются в КНДР, при этом с просьбой не делать дело публичным первой выступила украинская сторона. После требования Сеула дать официальные объяснения и извиниться Сибига назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.

    По данным южнокорейских властей, два военнослужащих из КНДР были захвачены в январе 2025 года в Курской области, где они воевали на стороне России, и прибыли в Южную Корею в середине сентября. Отвечая на вопрос, почему Зеленский мог раскрыть факт передачи, Чо высказал личное предположение, что украинский президент хотел продемонстрировать в ООН, что Киев действует должным образом как либеральная демократия, отметив при этом, что Сеул стремится урегулировать спор по дипломатическим каналам, подчеркивая важность поддержания отношений с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами за передачу Сеулу пленных военнослужащих из КНДР. В прошлом месяце Украина уже спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными. В мае 2026 года Международный комитет Красного Креста сообщил о посещении тысяч военнопленных в России и на Украине.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В украинской столице начались отключения электроэнергии, горожане переходят на генераторы, сообщили военкоры.

    Во многих районах Киева пропало электроснабжение, начались серьезные перебои со светом, сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Из-за долгих отключений света горожане начали подключать генераторы. По данным украинского портала «Новости. Live», бензиновые генераторы вернулись на улицы города, их используют местные жители и предприниматели, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителям Киева предрекли отключения света до 16 часов в сутки в октябре.

    В воскресенье в Киеве начались перебои с электроснабжением.

    На прошлой неделе в городе остановился электротранспорт и пропал свет.

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    6 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Власти Киева установили антидроновые сетки на Северном мосту через Днепр

    В Киеве установили антидроновые сетки на мосту через Днепр

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Северном мосту через реку Днепр в украинской столице появились защитные антидроновые сетки, пишут местные СМИ.

    На Северном мосту через реку Днепр в украинской столице установили защиту от беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Согласно опубликованной информации, пролеты сооружения обвешали специальными антидроновыми сетками. Изначально объект носил название Московский мост, однако в 2018 году на волне кампании по деколонизации власти Украины приняли решение переименовать его в Северный.

    В Telegram-канале украинского издания также появились сообщения, подтверждающие появление новых защитных элементов на переправе через реку Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

    В воскресенье объект получил повреждения после взрыва.

    Напомним, российские военные приступили к операции по разрыву логистических цепочек украинской армии.

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    6 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    Члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов
    Члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов
    @ кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Боевики из мексиканских и колумбийских преступных синдикатов начали присоединяться к Иностранному легиону украинской армии, чтобы получить боевой опыт использования беспилотников.

    Наемники из мексиканских и колумбийских преступных синдикатов массово вступают в ряды Иностранного легиона Вооруженных сил Украины для получения опыта ведения современной войны с помощью беспилотных летательных аппаратов. Наркокартели рассчитывают использовать полученные на поле боя навыки для усиления своих группировок, пишет Al Jazeera.

    Преступные транснациональные сети все активнее применяют ударные FPV-дроны в своей повседневной деятельности и криминальных разборках. Участие боевиков в конфликте на стороне украинской армии рассматривается главарями картелей как уникальная возможность перенять передовые тактики управления беспилотниками в реальных боевых условиях и повысить квалификацию своих операторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Соединенные Штаты испытали системы борьбы с беспилотниками картелей на границе с Мексикой. Летом семьи погибших колумбийских наемников потребовали от властей Украины выплаты компенсаций. В мае командование украинской армии попыталось убить раненого иностранного бойца.

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    6 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Чиновники Одессы наказаны за использование русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одесской области Украины на чиновников составлены административные протоколы за использование русского языка, сообщили в офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине.

    В офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине уточнили, что административные протоколы были составлены на чиновников Одесского горсовета, а также на чиновников и депутатов Теплицкого горсовета Одесской области из-за того, что они использовали русский язык, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится: «В Теплицкой общине во время пленарного заседания совета русским языком пользовались сельский глава, три должностных лица и семь депутатов. Почти все они признали нарушения и способствовали проведению государственного контроля. По его результатам составлено 11 протоколов».

    Также сообщается, что административные протоколы были составлены на двух заместителей мэра Одессы, которые общались с сотрудником на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутата Верховной рады оштрафовали за русскоязычную рекламу в соцсетях.

    В начале сентября на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.

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    6 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.

    ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

    В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

    Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

    В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

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    6 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Голубково в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Голубково в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Дибровы, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Благодатовки, Изюма, Червоного Оскола Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики.

    Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Краматорска, Красного Молочара и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Белозерского, Марьевки, Роганского, Святогоровки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». В течение прошедших суток были освобождены 52 здания, уничтоженыдо 20 украинских военнослужащих.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за этот период составили свыше 535 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска зачистили от противника запорожскую Самойловку.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

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    6 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 868 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над страной, сообщило Минобороны.

    В период с 20.00 понедельника до 9.00 вторника средства ПВО перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Беспилотники также уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

    Во вторник при налете беспилотников на Подмосковье погибли два человека.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера понедельника были сбиты 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

    В понедельник силы противовоздушной обороны за день сбили 343 украинских аппарата.

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    6 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город после ударов по мостам через Днепр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что жители Киева массово уезжают из города из-за повреждения мостов через Днепр, спровоцировавшего резкий рост цен на аренду жилья на западе страны.

    Жители украинской столицы начали массово выезжать из города на фоне повреждений переправ через Днепр и транспортного коллапса. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «МаякUA», передает ТАСС.

    «Я вам скажу не по ощущению, а по факту большой отток населения, большое количество людей выехало», – заявила Скороход.

    По ее словам, переезд граждан спровоцировал сильный рост цен на аренду недвижимости на западе Украины. Депутат сыронизировала, что стоимость жилья там улетела «в космос», и Ужгород по уровню цен может теперь сравниться с Монако.

    Ранее украинские СМИ информировали, что киевляне начали выезжать из города из-за транспортного коллапса, вызванного повреждением мостов. Мэр столицы Виталий Кличко называл ситуацию с автомобильными пробками очень драматичной.

    В начале октября Минобороны сообщило, что российские войска поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, по которому шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Позже был нанесен удар по Северному автотранспортному мосту, обеспечивающему переброску украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник у киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

    В воскресенье Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    В субботу власти Киева решили строить резервные переправы через Днепр.

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    6 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по Северному мосту в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, сообщило министерство, передает ТАСС.

    Объект обеспечивал переброску украинских войск и логистику при поставке военных грузов.

    Ранее очевидцы распространили в сети многочисленные кадры с результатами этого поражения. Украинские власти официально заявляли о разрушении дорожного полотна моста и существенном повреждении проложенной там тепломагистрали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве.

    Американские СМИ назвали катастрофой перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов.

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    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    6 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины до минимума за четыре года

    Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,2%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году до 1,2%, что станет самым низким показателем за последние четыре года.

    Всемирный банк пересмотрел прогноз экономического роста Украины в сторону понижения, пишет ТАСС. В региональном докладе по Европе отмечается, что активизация ударов по инфраструктуре замедлит рост экономики Украины до 1,2% в 2026 году. К замедлению также приведут срывы экспортных поставок.

    В 2027 году банк прогнозирует рост украинской экономики на 1,5%, в 2028 году – на 3%. При этом составители отчета исходят из того, что активные боевые действия продолжатся в 2027 году, что сделает восстановление Украины более слабым, чем ожидалось ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Украины сообщил о получении 841 млн долларов от Всемирного банка.

    Ранее Всемирный банк сообщил о двукратном росте бедности на Украине. До этого Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины.

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