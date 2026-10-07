Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях
ЕК выделила Украине 1,24 млрд евро на производство БПЛА и ракет
Еврокомиссия выделила Украине 1,24 млрд евро на производство беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для них и ракет в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan.
Финансирование направлено на оборонные нужды Украины, пишет РИА «Новости».
«Сегодня Еврокомиссия выделила 1,24 млрд евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро. Финансирование предназначено для беспилотников, средств перехвата дронов, боеприпасов для беспилотников и ракет, производимых украинскими предприятиями», – говорится в сообщении ЕК.
В 2026 году Евросоюз планирует направить 28,3 млрд евро на военную поддержку Киева. Новые выплаты по оборонному компоненту кредита продолжатся в ближайшие недели.
Всего Ukraine Support Loan предусматривает ориентировочно 60 млрд евро на оборонные нужды Украины и 30 млрд на бюджетную поддержку в 2026–2027 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.
В пятницу в Еврокомиссии сообщили о гарантиях Украины по бюджету. В тот же день в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.