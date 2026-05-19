В Люксембурге эксгумировали останки лидера ОУН Мельника

Останки главы ОУН Мельника эксгумировали для перезахоронения на Украине

Tекст: Вера Басилая

Останки одного из лидеров запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника извлекли в Люксембурге для последующей отправки на Украину, передает РИА «Новости».

«В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине», – отмечается в сообщении украинских изданий.

На церемонии присутствовали делегаты от офиса Владимира Зеленского, украинского внешнеполитического ведомства и Института национальной памяти. Точная дата предстоящего перезахоронения пока не раскрывается.

В марте офис Владимира Зеленского обсуждал возможность перезахоронения на Украине Степана Бандеры и других националистов.

Министерство юстиции России внесло Организацию украинских националистов в перечень нацистских объединений.