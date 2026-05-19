Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
В Люксембурге эксгумировали останки лидера ОУН Мельника
Останки главы ОУН Мельника эксгумировали для перезахоронения на Украине
В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* (запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине, сообщили украинские СМИ.
Останки одного из лидеров запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника извлекли в Люксембурге для последующей отправки на Украину, передает РИА «Новости».
«В Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии для перезахоронения на Украине», – отмечается в сообщении украинских изданий.
На церемонии присутствовали делегаты от офиса Владимира Зеленского, украинского внешнеполитического ведомства и Института национальной памяти. Точная дата предстоящего перезахоронения пока не раскрывается.
В марте офис Владимира Зеленского обсуждал возможность перезахоронения на Украине Степана Бандеры и других националистов.
Министерство юстиции России внесло Организацию украинских националистов в перечень нацистских объединений.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ