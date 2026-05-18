При атаке украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Очередной налет со стороны украинских войск привел к ранениям гражданского населения, передает канал оперативного штаба региона на платформе Max.

Уточняется, что в поселке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Также представители ведомства уточнили информацию по инциденту в поселке Октябрьский Белгородского района. Там вражеский аппарат атаковал коммерческое предприятие. В результате пострадала местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ушиб плеча.

Ранее в поселке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника погибли двое мужчин.

Несколькими днями ранее в селе Головчино от удара FPV-дрона скончался еще один местный житель.

До этого 12 мая от атак вражеских дронов в регионе пострадали восемь человек.