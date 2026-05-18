Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.
При атаке украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей в Белгородской области
В результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина, сообщает оперштаб региона.
Очередной налет со стороны украинских войск привел к ранениям гражданского населения, передает канал оперативного штаба региона на платформе Max.
Уточняется, что в поселке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму.
Также представители ведомства уточнили информацию по инциденту в поселке Октябрьский Белгородского района. Там вражеский аппарат атаковал коммерческое предприятие. В результате пострадала местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ушиб плеча.
Ранее в поселке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника погибли двое мужчин.
Несколькими днями ранее в селе Головчино от удара FPV-дрона скончался еще один местный житель.
До этого 12 мая от атак вражеских дронов в регионе пострадали восемь человек.