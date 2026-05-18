При атаке украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей в Белгородской области

  • Новость часаВ результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Инспекторам МАГАТЭ показали атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС
    Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    0 комментариев
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    9 комментариев
    18 мая 2026, 22:29 • Новости дня

    При атаке украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина, сообщает оперштаб региона.

    Очередной налет со стороны украинских войск привел к ранениям гражданского населения, передает канал оперативного штаба региона на платформе Max.

    Уточняется, что в поселке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

    Также представители ведомства уточнили информацию по инциденту в поселке Октябрьский Белгородского района. Там вражеский аппарат атаковал коммерческое предприятие. В результате пострадала местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ушиб плеча.

    Ранее в поселке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника погибли двое мужчин.

    Несколькими днями ранее в селе Головчино от удара FPV-дрона скончался еще один местный житель.

    До этого 12 мая от атак вражеских дронов в регионе пострадали восемь человек.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Комментарии (13)
    18 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины

    Американский хедж-фонд VR Capital взял под контроль ключевые предприятия Украины

    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    @ Brendan McDermid/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры.

    Американский хедж-фонд VR Capital приобрел значительное влияние на украинском рынке корпоративного долга, контролируя обязательства крупнейших государственных предприятий, пишет Bloomberg.

    В частности, фонд Ричарда Дитца владеет крупными пакетами облигаций компании «Укрзализныця» и нефтегазового гиганта «Нафтогаз», испытывающих серьезные финансовые трудности на фоне спецоперации, отмечает агентство.

    «Мы говорим о деньгах, которые были одолжены инвесторами на разумных коммерческих условиях. Они не начинали войну и тоже заслуживают внимания», – заявил Дитц. По его словам, отказ от выплат по долгам может привести к разрушению первичного рынка кредитования.

    Украинская железнодорожная компания, чьи инфраструктурные объекты подвергаются регулярным ударам, в начале года прекратила выплаты по евробондам на сумму около 1,1 млрд долларов. Попытка руководства «Укрзализныци» договориться со списанием 20% долга была отвергнута группой кредиторов во главе с VR Capital. Основным камнем преткновения стали тарифы на грузоперевозки, которые правительство отказывается повышать с июня 2022 года.

    Аналогичная ситуация складывается вокруг долгов «Нафтогаза» и государственного оператора электросетей «Укрэнерго». Несмотря на колоссальный ущерб от разрушения инфраструктуры, VR Capital занимает жесткую позицию в переговорах по реструктуризации.

    По оценкам аналитиков, фонд управляет активами на сумму от пяти до восьми млрд долларов, при этом до начала спецоперации на Украине около 20% средств было направлено на украинский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания «Укрзализныця» изменила движение поездов в Сумской области из-за повреждения инфраструктуры.

    Ранее западные инвестиционные фонды начали массово скупать долговые обязательства украинских железных дорог для получения сверхприбылей. Впоследствии частные кредиторы потребовали от Киева возобновления выплат по замороженным долгам.

    Комментарии (10)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Комментарии (11)
    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    Песков назвал заявления Киева об «атаках из Белоруссии» нагнетанием

    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве

    Экс-глава офиса Зеленского Ермак покинул следственный изолятор

    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог, он провел под арестом в камере четыре ночи.

    Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освободился из следственного изолятора после внесения залога, передает ТАСС. Под стражей политик находился на протяжении четырех суток.

    Во время общения с прессой он неохотно отвечал на вопросы, однако подтвердил факт своего содержания в платной камере.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Из-за изначальной нехватки средств на залог Ермак остался под стражей в платной камере следственного изолятора.

    Позже на счет суда поступила полная требуемая сумма в размере 140 млн гривен.

    Комментарии (6)
    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    Комментарии (6)
    18 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Высокая активность украинских войск была отмечена за минувшие выходные в районе Энергодара, а также на объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила: «В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

    Ранее украинские войска около 20 раз за день атаковали Энергодар дронами.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.

    Комментарии (3)
    18 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Красноармейском направлении, продвигаются для освобождения города Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные боевые действия сейчас разворачиваются в районе Красноармейско-Добропольского направления, передают «Вести».

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.

    «Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. <…> Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта», – заявил Пушилин.

    Политик добавил, что украинские военные безуспешно пытаются организовать контратаки на этом участке фронта. Одновременно с этим российские штурмовые отряды значительно улучшили свои позиции в западной части Константиновки. Там продолжаются ожесточенные бои около промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

    Кроме того, серьезные успехи зафиксированы на севере республики. Пушилин отметил продвижение военных около парка «Святые Горы», а также рядом с ранее освобожденными населенными пунктами Татьяновка и Пришиб. Все эти действия приближают полное освобождение Святогорска.

    Ранее Пушилин сообщил о формировании фланга охвата Константиновки.

    В конце марта российские штурмовики зашли на окраины населенного пункта Белицкое.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России закрепились в селах Татьяновка и Пришиб на пути к Святогорску.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС в июне

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз планирует перечислить Киеву первый платеж из масштабного кредита на 90 млрд евро в первой половине июня.

    Первый транш многомиллиардного кредита Европейского союза для Киева поступит в первой половине июня, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Брюсселе.

    «Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», – заявила она.

    Ожидается, что стартовая выплата Украине превысит 9 млрд евро. Из этой суммы почти 6 млрд евро планируется направить на военную помощь, преимущественно на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро.

    Для финансирования этого кредита европейское ведомство приступило к заимствованиям на рынках капитала.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить шесть миллиардов евро из первого транша на производство беспилотников.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 09:56 • Новости дня
    За Ермака внесли полную сумму залога
    За Ермака внесли полную сумму залога
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полная сумма для выхода экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под залог внесена, сообщили изданию «Общественное» в Высшем антикоррупционном суде.

    Полная сумма для выхода Андрея Ермака из СИЗО под залог была внесена, передает ТАСС.

    В Высшем антикоррупционном суде подтвердили поступление установленных 140 млн гривен, что составляет около 3,1 млн долларов.

    Журналист Михаил Ткач сообщил, что общая сумма пожертвований на залог превысила требуемую. «Около 200 платежей. В частности, есть взносы по одной копейке. Общая сумма свыше 154 млн», – написал он в своем Telegram-канале.

    Бывшему главе офиса президента Украины предъявили обвинение 11 мая по делу об отмывании 460 млн гривен при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Из-за задержек с перечислением средств Ермак провел в изоляторе четыре ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

    Из-за нехватки денег на залог политик остался в платной камере следственного изолятора.

    Позже финансовый мониторинг заблокировал перевод экстренно собранных средств из-за угрозы тотальных проверок.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 12:17 • Новости дня
    Военкоры сообщили об ударах 100 «Гераней» по объектам на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, предварительно, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, передает проект WarGonzo. По предварительным данным, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань».

    Под удар попала инфраструктура в Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях. Местные паблики сообщали о серии мощных взрывов и последующем крупном пожаре в районе порта Одессы.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины.

    Накануне украинская армия совершила самую массовую атаку беспилотниками на российские регионы.

    Несколькими днями ранее российские военные запустили по целям на западе Украины около 800 дронов.

    Комментарии (4)
    18 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов

    Экс-премьер Украины Пустовойтенко отдал мошенникам 158 тыс. долларов

    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    @ Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.

    Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.

    По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.

    Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.

    В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР позволяет российским войскам сформировать восточный фланг вокруг Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Успехи на передовой открывают новые тактические перспективы, передают «Вести».

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения. «Начнем с Константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный план охвата самого населенного пункта. Но в последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Николаевку в Донецкой народной республике.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев внутри населенного пункта Рай-Александровка.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вытеснении украинских подразделений из Николаевки под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО Литвы не заметила упавший украинский беспилотник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторгшийся вечером в воскресенье в воздушное пространство Литвы, а затем упавший на ее территории украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не был зафиксирован системой воздушного контроля, сообщил министр обороны Робертас Каунас.

    Литовские средства слежения не обнаружили беспилотный летательный аппарат, упавший на территории республики в воскресенье вечером, передает ТАСС. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

    «Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему закупленные и уже находящиеся в Литве дополнительные радары и средства борьбы с беспилотниками», – пояснил глава оборонного ведомства. По его словам, интеграция радаров – сложная задача, к которой приступили всего пару месяцев назад. Каунас также добавил, что малая высота и высокая скорость полета беспилотников создают серьезные проблемы для обнаружения, отметив, что абсолютной гарантии перехвата нет нигде в мире.

    Инцидент произошел вблизи деревни Самане Утенского района. Аппарат упал в поле, о чем сообщили местные жители. Признаков взрыва при падении не обнаружено. Национальный центр управления кризисами Литвы подтвердил, что дрон, вероятнее всего, был запущен с Украины. На прошлой неделе президент Гитанас Науседа подчеркивал недопустимость использования воздушного пространства страны для военных операций и призывал сбивать чужие БПЛА. Ранее аналогичные случаи в Латвии привели к отставке министра обороны и падению правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против использования воздушного пространства республики для транзита иностранных беспилотников.

    Ранее министерство обороны страны решило привлечь украинских экспертов для защиты от дронов.

    В соседней Латвии глава военного ведомства Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста из-за падения двух аппаратов под Резекне.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 05:07 • Новости дня
    Welt: Киев ожидают последствия из-за налета на Москву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары украинских беспилотников по российской столице и Подмосковью неизбежно обернутся серьезными ответными мерами, пишут немецкие СМИ.

    «Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», – указало издание Welt, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая украинские беспилотники массово провели массовую атаку на Московский регион, погибли три человека.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил увеличить количество мобильных огневых групп для защиты от дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна
    США перебросили в Израиль боеприпасы для войны с Ираном
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Против лидера группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии возбудили дело по двум статьям

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации