Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Лукашенко назвал глупостью слухи о нападении России через Белоруссию
Лукашенко назвал глупостью заявления о нападении России через Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Мостах, опроверг заявления о планах России использовать Белоруссию для нападения на Польшу, Прибалтику и Украину, назвав их глупостью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается атаковать Польшу, Литву, Латвию и Украину через Белоруссию, передает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что подобные утверждения являются полнейшей глупостью и направлены на нагнетание ситуации. Эти слова он произнес на празднике тружеников села «Дожинки» в Мостах, Гродненская область.
Белорусский президент отметил, что республика не участвует в нагнетании обстановки и не имеет намерений содействовать агрессии. Его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». Он призвал западных политиков к разумной оценке ситуации и отказу от необоснованных обвинений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские генералы обращались к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой связаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения капитуляции в 2022 году, а также Лукашенко заявил, что Запад понял необходимость договариваться по Украине, так как не в состоянии победить Россию на поле боя.