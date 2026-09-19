Российская ракета задает мировую тенденцию создания новейших вооружений

Tекст: Борис Джерелиевский

Американское издание Wall Street Journal признало, что Россия опережает западные страны в производстве боевых систем нового поколения. В частности, газета описывает преимущества применения Россией малогабаритных крылатых ракет «Бандероль».

Польское издание Polityka также отдает должное «Бандероли», отмечая, что данная система вооружений стирает грань между классическими крылатыми ракетами и БПЛА.

«Бандероль» действительно стала одним из главных событий минувшего лета в зоне спецоперации. Украинские эксперты сравнивают разрушительный для нашего противника эффект от применения «Бандеролей» с тем, что последовал после начала применения «Гераней» в 2022 году. Сходство они видят в массовости и дешевизне изделий, а также в том, что, как и тогда, так и сейчас у неприятеля нет адекватных средств борьбы со смертоносной новинкой.

Что представляет из себя это оружие? «Бандероль», известная также как С-8000, имеет длину 4,9 м, размах крыла – 2,2 м. Ракета оснащена реактивным двигателем, развивает скорость до 500 км/ч (по некоторым данным – до 650 км/ч), с дальностью полета до 500 км. Вес боевой части может достигать 150 кг.

В качестве носителей малогабаритной ракеты указываются БПЛА «Орион» и «Иноходец», а также ударные и многоцелевые вертолеты армейской авиации ВС РФ. Скорее всего, «Бандероль» может быть пущена с большинства истребителей и истребителей-бомбардировщиков ВКС. Также есть сведения, что пуск ракеты может осуществляться с наземных платформ. Такая универсальность позволяет обеспечить массированное применение данного оружия (что и происходит).

Важным является и тот факт, что при создании «Бандероли» в эту боевую систему были интегрированы гражданские, коммерческие агрегаты. Подобный подход обеспечивает быстроту внедрения нового изделия, а также его низкую стоимость. Принцип интеграции гражданской продукции в военные платформы уже неоднократно доказывал за последние годы свою высокую эффективность (взять хотя бы FPV-дроны).

Навигационная система С-8000 - спутниковая помехоустойчивая на основе прекрасно зарекомендовавшей себя антенны «Комета-8М». Если противнику удается заглушить сигналы спутника, включается инерциальная система. При утере спутникового сигнала данные со встроенных гироскопов, акселерометров и высотомера передаются на бортовой компьютер, который продолжает вести ракету заданным курсом.

Первые «Бандероли» стали применяться в зоне СВО еще весной прошлого года. Но свою наибольшую эффективность она показала в деле изоляции украинских портов текущим летом.

Если верить украинским источникам, до 80% ударов по портовым сооружениям и логистическим хабам Одесской области за три летних месяца были нанесены именно этими ракетами. Британское издание The Daily Telegraph также отмечает, что именно «Бандероль» сыграла решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине,

Причем противник признает, что в настоящий момент «Бандероль» практически неуязвима. Большинство систем ПВО ВСУ, успешно работающих по обычным дронам, оказываются против нее бессильны. Из-за высокой скорости «Бандероли» расчеты мобильных огневых групп, зенитных самоходных установок, операторы БПЛА-перехватчиков, экипажи вертолетов - все они заточены на перехват низкоскоростных «Гераней» - просто физически не успевают среагировать на малогабаритную ракету. А зенитные FPV-дроны не в состоянии ее догнать.

Кроме того, для ВСУ серьезной проблемой является само обнаружение «Бандеролей». Большая часть полета «Бандеролей» идет на малой и сверхмалой высотах. К тому же малогабаритность и особенности конструкции снижают ее радиолокационную заметность. Радары ПВО в лучшем для противника случае фиксируют ее лишь эпизодически, в те моменты, когда ракета приподнимается чуть выше для преодоления препятствий.

Некоторые украинские эксперты заявляют, что для уничтожения «Бандеролей» могут с успехом применяться истребители F-16, Mirage 2000 и МиГ-29. Даже если это так, истребители не работают в режиме свободного поиска, они действуют по наведению на цель с земли - что опять-таки упирается в своевременное обнаружение. Не говоря уж о том, что час полета такого истребителя дороже стоимости российской крылатой ракеты.

Теоретически для поиска низколетящих малоразмерных объектов подходят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, в том числе те два Saab 340, что Швеция передала киевскому режиму. Однако один самолет ДРЛО уже сбит, про другой ничего не слышно.

Использовать против «Бандеролей» ЗРК Patriot, SAAMP\T, IRIS-T и другие можно, но стоимость зенитной ракеты опять же как минимум в десятки раз превышает стоимость цели. И как указывает профильное издание IntelNews, подобные ракеты «эконом-класса» делают систему ПВО экономически несостоятельной. К тому же оставшихся в распоряжении ВСУ небогатых запасов зенитных ракет просто не хватит для борьбы с «Бандеролями».

Важно отметить: С-8000 вовсе не является сверхоружием, в ее технических характеристиках нет ничего невероятного. Однако

по совокупности своих боевых качеств, особенностей конструкции и производства «Бандероль» становится фактором, серьезно влияющим на обстановку в зоне спецоперации.

«Бандероль» стоит гораздо дешевле классических крылатых ракет - и в то же время полноценно может выполнять их боевые задачи. Дешевизной и простотой конструкции она даже скорее напоминает дальнобойные беспилотники. Это же качество обеспечивает ее массовое производство.

В лице «Бандероли», а также других реактивных гибридов между БПЛА и крылатыми ракетами Россия обрела едва ли не идеальное оружие для навязанной нам Зеленским «инфраструктурной войны». Такая война обеспечивается прежде всего массовостью применения систем вооружений, масштабом, позволяющим уничтожать либо очень крупные цели, либо множество мелких за короткий период времени. Недорогие, точные и дальнобойные ракеты позволяют методично выносить неприятельский тыл.

В целом во всем мире в настоящий момент отмечается тенденция перехода от сложных и дорогостоящих систем вооружений к простым, массовым и дешевым. И тенденцию это задает в том числе появление «Бандероли».