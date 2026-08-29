Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Telegraph: Российская ракета «Бандероль» заблокировала украинские порты
Использование Россией новейшей крылатой ракеты «Бандероль» сыграло решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине, пишет британское издание The Daily Telegraph.
По версии The Daily Telegraph, с конца июля эти боеприпасы «превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов», передает ТАСС. В результате в Черноморске и Одессе коммерческое судоходство практически остановилось.
Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил, что с 20 июля по 20 августа из Одессы выходило в среднем лишь одно судно в сутки. Ранее этот показатель достигал восьми кораблей.
Зарубежные журналисты отмечают резкое падение экспорта зерна, обеспечивающего 60% всех экспортных доходов Киева. В первой половине августа поставки сократились на 75% в годовом исчислении. Экономисты прогнозируют, что к концу года страна может потерять 1,5% ВВП из-за простоя черноморских гаваней.
Ранее французское издание Le Monde сообщило о полной парализации работы крупных портов Украины.
Систематические российские удары в четыре раза сократили объемы перевозок через черноморский коридор.
Крупные торговые суда перестали заходить в гавани Большой Одессы.