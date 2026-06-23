  • Новость часаПутин: ВС России практически добирают Константиновку
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    В Польше задумались о войне с Украиной
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Лавров усомнился в умственном здоровье лидеров Евросоюза
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    23 июня 2026, 15:33 • Новости дня

    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    «Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», – отметил Путин.

    Российский лидер добавил, что провозглашение независимости ДНР и ЛНР через референдумы полностью соответствовало уставу ООН о праве наций на самоопределение.

    По его словам, Москва имела законные основания подписать договоры с новыми регионами, ратифицировать их и оказать необходимую помощь. В действиях России нет никаких нарушений, однако этого никто не хочет замечать, резюмировал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал об истинной цели заключения минских соглашений западными политиками для вооружения Киева

    Глава государства подчеркнул полное соответствие решения о независимости донбасских республик нормам международного права и Уставу ООН.

    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    23 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    @ E_V_Kovalchuk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заочно предъявлено обвинение в террористическом акте пяти украинским военнослужащим, причастным к атаке беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщил Следственный комитет России.

    Следственный комитет России заочно обвинил в теракте украинских военных, причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области, передает РИА «Новости».

    Организованы мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочному аресту.

    «В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следствия, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке. Непосредственными исполнителями стали трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

    Следователи продолжают устанавливать личности других соучастников преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

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    23 июня 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти целенаправленно стремятся расширить зону вооруженного конфликта, пытаясь напрямую вовлечь в него Белоруссию, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова задействовать все меры для защиты главного союзника.

    По словам Лаврова, Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», – заявил министр в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии.

    Лавров также подчеркнул, что Москва готова задействовать все предусмотренные договором меры для защиты Союзного государства. По его словам, Россия обеспечит безопасность своего главного союзника в случае возникновения такой необходимости.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес белорусского руководства, сделанные в конце прошлой недели , уже расценили как ультиматум в адрес Белоруссии.

    Президент республики Александр Лукашенко допустил начало войны с НАТО при вступлении страны в конфликт.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны о серьезных последствиях попыток втягивания Белоруссии в противостояние.

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    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

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    23 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев

    Политолог Стремидловский: В Польше видят угрозу со стороны Украины

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Однако пока в Варшаве не готовы признать необходимость смены курса, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

    «То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

    «Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

    «То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

    «Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – заключил Стремидловский.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

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    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

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    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

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    23 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторический конфликт Варшавы и Киева ударил по польскому бизнесу

    Скандал из-за националистов поставил под угрозу форум по восстановлению Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg.

    Обострение отношений между двумя государствами ставит под удар двустороннее сотрудничество, передает Bloomberg.

    Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тыс. поляков в годы Второй мировой войны.

    В ответ чиновники и три бывших президента вернули свои польские ордена. Премьер-министр Дональд Туск назвал конфликт стратегической ошибкой, способной навредить деловым связам. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.

    «Поляки и украинцы не могут быть никем иным, кроме как партнерами или друзьями», – заявил глава киевского режима.

    Однако представители бизнеса предупредили, что текущий спор рискует лишить Варшаву выгодных сделок. Строительные фирмы рассчитывали стать бенефициарами инфраструктурных проектов после завершения СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию украинских националистов.

    В ответ украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению страны в Гданьске.

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    23 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Скачко: Между Украиной и Польшей нет ничего братского

    Эксперт Скачко: Разговоры в Польше о войне с Украиной – ерунда и пропаганда

    Скачко: Между Украиной и Польшей нет ничего братского
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Призывы польских газет и общественников готовиться к войне с Украиной – пропагандистский трюк и нагнетание антиукраинских настроений с целью мобилизовать электорат вокруг действующего правительства республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Украинская армия, которую Запад накачивает оружием, «инфицирована» нацизмом и преисполнена мотивацией. Поэтому ВСУ представляют угрозу для любой соседней страны», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Впрочем, разговоры в Польше о необходимости готовиться к войне с республикой собеседник назвал «ерундой, пропагандистским трюком и нагнетанием антиукраинских настроений».

    «Цель – мобилизовать электорат», – считает собеседник. Как заметил эксперт, если раньше польские СМИ представляли в качестве «внешнего врага» исключительно Москву, то теперь на эту роль рассматривают Киев, которому местные власти на протяжении последних лет оказывали помощь. Как объясняет Скачко: эта поддержка – вовсе не благотворительность.

    «Польша хочет либо включить несколько регионов Западной Украины в свой состав, либо иметь буфер между своей территорией и Россией, – пояснил политолог. – В отношениях между Варшавой и Киевом нет ничего братского, общего и в целом человеческого».

    На этом фоне собеседник напомнил, что украинские власти испортили отношения с целым рядом стран – это и Белоруссия, и Грузия, и Польша. Однако он усомнился, что дипломатия по-киевски приведет к угрозе войны с поляками. «Европе все еще нужна Украина, ведь она пытается «кусать» Россию», – заключил Скачко.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената Польши Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», – подчеркнул российский лидер во время встречи президента с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ и других ведомств.

    Он отметил, что Запад активно поддерживает эту тактику, направляя огромный поток беспилотников.

    Путин добавил, что массированное воздействие призвано создать неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, тогда как происходящее на фронте выносится за скобки.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает армию противника прибегать к методам террора.

    Сенатор Владимир Джабаров указал на намеренный выбор Киевом мирных целей для ударов.

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    23 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

    Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.

    «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.

    Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.

    Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

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    23 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров: Франция опирается на украинских боевиков в Африке
    Лавров: Франция опирается на украинских боевиков в Африке
    @ Mission of Russia EU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж при попытках свержения законных правительств на африканском континенте активно использует силы украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что французские власти привлекают украинских боевиков для вмешательства в политические процессы африканских государств, передает РИА «Новости».

    По словам министра, это делается с целью открытия второго фронта против Москвы.

    «Париж опирается не только на местных сепаратистов, но и на террористические группировки, а также все больше на боевиков украинских формирований, которые решили открыть в Африке второй фронт против России», – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Соответствующее заявление прозвучало во время выступления дипломата на двенадцатом посольском круглом столе. Мероприятие проходило в стенах Дипломатической академии МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж привлек украинских наемников для ведения прокси-войны в странах Сахеля.

    Власти Мали при содействии бойцов Африканского корпуса Минобороны России предотвратили государственный переворот.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об открытии Украиной второго фронта на африканском континенте.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина
    Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником, соответствующий указ от 23 июня был опубликован Кремлем. Глаголев после встречи с Путиным объявил об отставке с поста президента Южной Осетии и переходе на должность советника главы российского государства.

    «Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О решении покинуть пост главы республики Алан Гаглоев сообщил в обращении, опубликованном на его официальном сайте, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия».

    Согласно сообщению, исполнение обязанностей президента Южной Осетии временно будет возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Гаглоев подчеркнул, что такое решение принято в соответствии с конституцией, где прямо указано, что временным исполняющим обязанности становится глава кабинета министров.

    В текущем году Камболов сначала занял пост советника президента Южной Осетии, а затем возглавил правительство республики. До этого он в течение десяти лет занимал руководящие должности в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Ранее Камболов работал в министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям России, Федеральном агентстве по науке и инновациям, министерстве образования и науки России. Он награжден орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Камболов женат, у него четверо детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали в Кремле договор об интеграции и углублении союзнического взаимодействия.

    Путин внес этот договор на ратификацию в Госдуму.

    Государственная дума России ратифицировала соглашение, открывающее путь к созданию единого экономического пространства с Южной Осетией.

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