В ООН заявили о неправомерности атак на суда после инцидента с сухогрузом из России
Торговые суда считаются гражданскими объектами и защищены международным правом, напомнили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Представитель управления Джереми Лоуренс в ответ на просьбу прокомментировать атаку ВСУ на сухогруз РФ в Азовском море заявил: «Согласно нормам международного гуманитарного права, торговые суда являются гражданскими объектами и, как таковые, защищены от нападения, если они не соответствуют критериям, определяющим их как военные цели», передает ТАСС.
Лоуренс подчеркнул, что экипажи таких судов считаются гражданскими лицами и не должны становиться целью преднамеренных атак. По его словам, воюющие стороны обязаны принимать все меры предосторожности для предотвращения вреда гражданским морякам.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский беспилотник атаковал гражданское судно с зерном в Азовском море, из-за чего погибли трое членов экипажа, так как дрон ВСУ не нашел военную цель.
В воскресенье, 5 апреля Сальдо сообщил, что пострадавшее 3 апреля судно типа «Волго-Балт» перевозило около 3 тыс. тонн пшеницы. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана. Всего в результате атаки погибли трое членов экипажа.