    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    18 апреля 2026, 09:30 • Экономика

    Морская блокада приземлила самолеты

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации.

    В Европе складывается непростая ситуация с авиационным топливом. Его запасов может хватить всего на шесть недель, если блокада Ормузского пролива продолжится, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль Associated Press. Таким образом, аэропорты по всей Европе могут столкнуться с дефицитом авиатоплива уже в июне.

    Немецкие авиакомпании бьют тревогу и призывают правительство принять экстренные меры, в частности, высвободить стратегические запасы керосина, чтобы избежать сокращения рейсов в разгар летнего сезона на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

    Промышленная группа BDL также призвала предоставить доступ к трубопроводной системе Организации Североатлантического договора (НАТО), чтобы увеличить поставки топлива в крупные аэропорты, такие как Франкфурт и Мюнхен. Кроме того, группа требует временного снижения углеродного налога для авиакомпаний, большей гибкости в отношении требований к экологичному авиационному топливу и отмены компенсаций пассажирам в случае закрытия воздушного пространства или задержки рейсов.

    Цены на авиатопливо уже выросли с начала конфликта, более того, в ряде аэропортов отмечаются первые признаки дефицита керосина. Уже начали закрываться полеты на внутренних авиалиниях. Так, Deutsche Lufthansa заявила, что закроет региональное подразделение CityLine и выведет из эксплуатации старые, прожорливые самолеты раньше, чем планировалось.

    IATA видит риск массовых отмен в Европе с конца мая, Ryanair допускает сокращение части летней программы, Lufthansa готовила планы снижения емкости на 2,5–5%, а в Нигерии авиакомпании предупредили о возможной остановке полетов из-за скачка цен на керосин.

    Reuters пишет, что цены на авиакеросин с начала конфликта более чем удвоились. В США Spirit Airlines уже сталкивается с ценой около 4,24 доллара за галлон против 2,24 доллара, заложенных в прогноз на 2026 год. В EasyJet говорили, что конфликт добавил примерно 800 долларов на тонну топлива. МЭА и EIA также отмечают, что именно керосин и дизель дорожали заметно быстрее бензина, потому что рынок средних дистиллятов и так был напряжен, а гибкость НПЗ по наращиванию выпуска ограничена.

    «Если блокада реально продлится еще шесть недель, рынок уйдет из режима просто дорогого топлива в режим премии за физическое наличие топлива в конкретных аэропортах и хабах. Точную цифру тут сейчас не назовет ни один официальный источник, но риск еще одного скачка на десятки процентов вполне реален, особенно в Европе, где даже после сегодняшних заявлений об открытии Ормуза путь танкера из Залива до Роттердама занимает около 21 дня. То есть даже при улучшении новостного фона физический рынок не разгружается мгновенно», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Авиакеросин сейчас оказался в зоне особого риска по трем причинам. «Во-первых, Европа зависит от импорта авиакеросина сильнее, чем от любого другого транспортного топлива, и примерно 75% этих поставок идет с Ближнего Востока. Во-вторых, керосин и дизель относятся к одной группе средних дистиллятов, а именно в этом сегменте рынок уже был напряженным еще до нынешнего витка кризиса. В-третьих,

    у аэропортов часто нет больших долгих запасов на месте, поэтому при сбое логистики проблема проявляется быстрее, чем в розничной сети АЗС. Поэтому в Европе первым узким местом, скорее всего, будет не бензин на колонке, а именно авиакеросин и частично дизель»,

    – объясняет Чернов.

    Впрочем, он добавляет, что это не значит, что на АЗС будет все спокойно: там, скорее, сначала будет ценовой шок, а уже потом риск физического дефицита, если перебои затянутся.

    Что касается авиакеросина, то европейцы его не только импортируют, но и сами производят на своих НПЗ из импортной нефти. «Проблема в том, что европейская переработка не может быстро закрыть весь разрыв. Еврокомиссия уже готовит меры по максимальной загрузке НПЗ, но Reuters со ссылкой на участников рынка пишет, что многие европейские заводы уже и так близки к максимуму по выпуску керосина», – говорит Чернов.

    «При этом ситуация в Европе меняется от страны к стране. Например, Испания является чистым экспортером авиакеросина, а Британия довольно сильно зависит от импорта», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    «Каждая страна МЭА (а это большинство развитых экономик) должна иметь запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней потребления. Однако правила МЭА не уточняют, в какой именно пропорции нефть и отдельные виды нефтепродуктов должны быть запасены. Из-за этого у некоторых стран может быть больше запасов, например, бензина или дизеля, но меньше запасов авиакеросина», – отмечает Кауфман.

    Сейчас европейские страны увеличивают импорт из альтернативных регионов, в частности, из США и Нигерия. Однако, по данным BDL, поставки на замену покрывают лишь половину дефицита.

    Азиатские и ближневосточные авиакомпании тоже страдают. Зависимость Азии от авиатоплива (и нефти для его производства на собственных НПЗ) из Персидского залива была сильнее, на фоне чего азиатские авиакомпании начали испытывать проблемы еще несколько недель назад, говорит Кауфман. Говорить о повсеместном полном дефиците по всей Азии пока рано, но в отдельных аэропортах и у отдельных перевозчиков стресс уже заметен, отмечает Чернов. Так, Lufthansa говорила, что есть признаки физической нехватки керосина в некоторых аэропортах Азии, и часть площадок там уже не принимает дополнительные рейсы именно из-за ограничений по топливу.

    Не защищены от кризиса и ближневосточные перевозчики, хотя они находятся рядом с источником сырья и переработкой. Но именно в регионе Персидского залива МЭА фиксирует остановку почти 3 млн баррелей в сутки перерабатывающих мощностей из-за атак и проблем с вывозом продукции,

    замечает Чернов. Ближневосточные авиакомпании, скорее, в относительно лучшем положении по доступу к молекулам топлива, но хуже по маршрутам, воздушному пространству, страховым рискам и общей операционной стабильности, отмечает эксперт.

    Если история будет развиваться по печальному сценарию, то это обернется ростом цена на авиаперевозки. В одночасье все не перестанут летать, но с рынка начнут уходить самые неустойчивые маршруты.

    «Первыми под удар обычно попадают региональные и низкомаржинальные перевозчики, рейсы из второстепенных аэропортов, маршруты с низкой загрузкой и компании без сильного хеджирования топлива. Для пассажира это обернется тремя вещам: билеты станут дороже, частота рейсов снизится, а выбор дешевых билетов на лето заметно сузится», – заключает Чернов.

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

