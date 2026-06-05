В России введут единые правила для маркировки отечественных товаров

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, соответствующий законопроект планируют внести в Государственную думу в весеннюю сессию, передает «Коммерсант». Садченков отметил, что инициатива направлена на формирование долгосрочной лояльности к отечественным маркам и борьбу со стереотипом о низком качестве местной продукции.

«Парадокс в том, что рынок сам по себе не формирует долгосрочной лояльности к отечественным брендам. У нас есть качественные товары, которые признают во всем мире», – сказал он. При этом внутри страны сохраняется предвзятое отношение к российским товарам, что, по мнению эксперта, требует государственного вмешательства.

Новые правила предполагают, что для получения маркировки «Сделано в России» производство должно быть локализовано в стране, принадлежать российским лицам, а налоги должны уплачиваться в России. Для статуса «Российский бренд» достаточно принадлежности интеллектуальной собственности отечественным юрлицам, даже если часть производства находится за рубежом.

В рамках инициативы также планируется создание единой информационной платформы – каталога товаров и услуг. Оператором системы может стать новая некоммерческая организация. Садченков подчеркнул, что цель проекта – донести до покупателей мысль, что приобретение российских товаров является инвестицией в развитие страны.

Ранее Минпромторг предложил приоритетную выдачу отечественной продукции на маркетплейсах. В прошлом году партия «Единая Россия» приступила к разработке законопроекта об официальном статусе бренда «Сделано в России». В марте прошлого года ассоциации ретейлеров запустили кампанию для стимулирования спроса на отечественные товары.