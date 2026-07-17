Стратегический дрон НАТО провел разведку над водами Черного моря

Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix заметили над водами Черного моря

Tекст: Тимур Шайдуллин

О появлении разведывательного дрона над акваторией Черного моря сообщил источник ТАСС в европейских авиадиспетчерских службах. «Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии. Он следует над южной частью акватории с запада на восток», – рассказал собеседник агентства.

Беспилотник находится под управлением ВВС Италии. Он движется без захода в воздушное пространство других стран. На отдельных участках маршрута его сопровождает шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR.

Траектория полета во многом повторяет маршрут самолета Bombardier Challenger 650 Artemis II. Этот борт обычно базируется в румынской Констанце, однако его активность не фиксируется уже трое суток.

В последний раз появление аппарата Northrop Grumman RQ-4D Phoenix над Черным морем отмечалось в конце апреля. Главная задача этого дрона заключается в сборе изображений обширных территорий и передаче информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля итальянский разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря.

В мае американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль российских границ от побережья Крыма до Сочи. В начале июля этот же разведывательный борт Североатлантического альянса совершил длительный полет вблизи Калининградской области.