Путин сменил замминистра обороны

Путин назначил командующего ЮВО Санчика замминистра обороны
Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующеий ЮВО Александр Санчик.
Глава государства освободил Булыгу от должности замминистра обороны и назначил его заместителем секретаря Совбеза России, передает ТАСС.
Другим указом Путин освободил командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика от должности, и назначил его заместителем министра обороны.
В июне 2024 года президент назначил на должность первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.