Tекст: Вера Басилая

По данным испанской газеты Pais, украинские военные считают, что по причине острого недостатка сил и вооружения это Рождество может оказаться последним для них на передовой, передает РИА «Новости».

В подразделениях чувствуется усталость и истощение ресурсов, а мотивация продолжать боевые действия снижается из-за отсутствия необходимых резервов, передает Pais.

Один из украинских солдат по имени Александр, представляющий разведывательную службу, в разговоре с журналистами подчеркнул, что у ВСУ нет ни оружия, ни личного состава для эффективной обороны. Он отметил, что уверен в невозможности воевать при таких условиях и предположил, что нынешнее Рождество может стать для них последним на фронте.

В то же время не все военные настроены пессимистично. По информации Pais, другой боец, находящийся рядом с Александром, заявил, что окончание конфликта не стало бы для него плохой новостью. Таким образом, публикация указывает на внутренние разногласия среди военнослужащих относительно будущего и перспектив окончания конфликта.

Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Западные дипломатические представители отмечали, что коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти приводят к резкому ухудшению морального состояния солдат и увеличению числа дезертиров.