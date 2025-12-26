Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Pais: ВСУ считают, что это Рождество для них последнее на передовой
Украинские военные выразили опасения, что текущее Рождество может стать для них последним на передовой из-за сильного истощения армии, сообщает испанская газета Pais.
По данным испанской газеты Pais, украинские военные считают, что по причине острого недостатка сил и вооружения это Рождество может оказаться последним для них на передовой, передает РИА «Новости».
В подразделениях чувствуется усталость и истощение ресурсов, а мотивация продолжать боевые действия снижается из-за отсутствия необходимых резервов, передает Pais.
Один из украинских солдат по имени Александр, представляющий разведывательную службу, в разговоре с журналистами подчеркнул, что у ВСУ нет ни оружия, ни личного состава для эффективной обороны. Он отметил, что уверен в невозможности воевать при таких условиях и предположил, что нынешнее Рождество может стать для них последним на фронте.
В то же время не все военные настроены пессимистично. По информации Pais, другой боец, находящийся рядом с Александром, заявил, что окончание конфликта не стало бы для него плохой новостью. Таким образом, публикация указывает на внутренние разногласия среди военнослужащих относительно будущего и перспектив окончания конфликта.
Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Западные дипломатические представители отмечали, что коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти приводят к резкому ухудшению морального состояния солдат и увеличению числа дезертиров.