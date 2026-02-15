Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие
Президент Польши Навроцкий заявил о намерении создать собственное ядерное оружие
Польша должна идти по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий.
Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News отметил, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту», особенно в условиях, когда страна, по его словам, «находится на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России, передает РБК.
Навроцкий подчеркнул: «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу».
В ноябре глава польского МИД Радослав Сикорский высказался против предложения о размещении ядерного оружия в Польше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда предлагал сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия. Дуда призывал США переместить ядерное оружие на территорию Польши.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия.