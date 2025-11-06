Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей

«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.12 комментариев
Депутат Колунов рассказал о новых штрафах за борщевик и инвазивные растения
Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Штрафы для владельцев земельных участков за неустранение борщевика и других опасных инвазивных растений будут введены с 1 марта 2026 года. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА «Новости», что новые нормы распространятся на все виды земель, а не только на сельхозугодия, как сейчас.
«С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями», – заявил Колунов.
Размер штрафа для физических лиц составит от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных – от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 700 тыс. рублей. По словам депутата, регионы России смогут сами определять конкретные размеры штрафов и формировать перечень опасных растений, за которые предусмотрено наказание.
Колунов уточнил, что нововведение призвано поддерживать плодородие земельных участков и стимулировать собственников к более ответственному обращению с землей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Колунов предупредил муниципалитеты и управляющие компании о штрафах за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Парламентарий заявил, что мораторий на повышенные пени за просрочки платежей за услуги ЖКХ продлят до конца 2026 года.
Колунов также сообщил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.