Депутат рассказал о послаблениях до конца 2026 года должникам по оплате ЖКХ

Tекст: Ирма Каплан

«Повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начислять до конца 2026 года. Напомню, еще в марте правительство продлило до конца 2026 года особый порядок начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ», – сказал депутат ТАСС.

В течение 2025 и 2026 годов при определении размера пеней и штрафов будет учитываться ключевая ставка в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

Колунов подчеркнул, что это решение принято из-за того, что расчет пеней следует исходя из действующей ключевой ставки в 16,5%, а ранее – вплоть до 21%, мог бы привести к значительным дополнительным расходам для граждан.

Депутат назвал принятое решение «социально важной мерой поддержки» для российских граждан, подчеркнув актуальность помощи в условиях изменяющейся экономической ситуации.

