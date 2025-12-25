Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках немедленно

Tекст: Ольга Иванова

Московский городской суд обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники, передает ТАСС. Заседание состоялось 25 декабря 2025 года, на нем были удовлетворены исковые требования Полины Лурье к Долиной и ее семье о прекращении права пользования квартирой.

В решении суда, которое было оглашено непосредственно в зале заседаний, говорится: «Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина заявила о готовности освободить занимаемую квартиру в Хамовниках до 30 января. Певица попросила дать ей время на сбор своих личных вещей.

Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры в районе Хамовники Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.