На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.
Посольство России: Усиление НАТО в Арктике может изменить ситуацию в регионе
Усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе, заявили в посольстве России в Дании.
В дипмиссии подчеркнули, что такие шаги Запада способны стать поворотным моментом для безопасности и стабильности в арктической зоне, передает РИА «Новости».
В посольстве отметили: «Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира».
Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.