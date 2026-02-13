  • Новость часаPolitico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 февраля 2026, 10:28 • Новости дня

    Посольство России: Усиление НАТО в Арктике может изменить ситуацию в регионе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе, заявили в посольстве России в Дании.

    В дипмиссии подчеркнули, что такие шаги Запада способны стать поворотным моментом для безопасности и стабильности в арктической зоне, передает РИА «Новости».

    В посольстве отметили: «Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира».

    Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    12 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора альянс готов применить разрушительный ответ, усиливая восточный фланг организации.

    Генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление перед заседанием глав минобороны стран блока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс регулярно отрабатывает различные сценарии, используя свежие разведданные и реальные оценки боевых возможностей.

    На вопрос о возможной реакции НАТО, если Россия заблокирует Сувалкский коридор, Рютте заявил: «Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг – чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс».

    Ранее руководство альянса неоднократно подчеркивало важность Сувалкского коридора для безопасности Польши и стран Балтии, а также фиксировало рост напряженности на восточных рубежах НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила обсудить с Польшей строительство нового военного полигона на границе. Объект планируют разместить в районе Копчува рядом с Польшей. Военные эксперты считают, что этот район в Сувалкском коридоре важен для безопасности региона.

    11 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине, затрагивающего территориальные вопросы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли итоговое мирное соглашение по Украине включать такие гарантии, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

    «В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

    В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.


    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду Сувалкского коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    «Заявления генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады России Сувалкского коридора – провокация для повышения градуса русофобской истерии», – подчеркнул парламентарий, передает RT.

    Политик напомнил, что Москва неоднократно отвергала планы нападения на европейские государства. По его словам, североатлантический блок искусственно нагнетает ситуацию и выдумывает российскую угрозу ради оправдания милитаризации и увеличения расходов на оборону.

    Депутат предупредил, что подобная риторика лишь усиливает вероятность глобального столкновения. Он добавил, что любые агрессивные шаги в отношении России повлекут за собой не менее жесткие встречные меры.

    «Сокрушительный ответ»... повлечёт не менее сокрушительные встречные меры», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.

    12 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией, выделив важность прозрачности и единства среди европейских союзников.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, сообщает РИА «Новости». По его словам, подобные дискуссии возможны при условии полной открытости между союзниками.

    «Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – заявил Рютте.

    Глава НАТО подчеркнул важность координации усилий, чтобы любые контакты с Москвой осуществлялись не в одностороннем порядке, а с учетом позиций всех стран-союзников. Он также выразил уверенность в готовности европейских государств действовать сообща для достижения результатов в данном вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он действительно этого хочет.

    12 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером

    Опрос Public First показал резкое падение доверия к США среди жителей стран НАТО

    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником, сообщает Politico.

    Опрос, проведенный лондонской компанией Public First, показал резкое снижение доверия к Соединенным Штатам среди четырех ключевых союзников НАТО, передает Politico.

    В Германии и Канаде половина и 57% респондентов соответственно назвали США ненадежным союзником. Во Франции тех, кто считает США ненадежным, оказалось более чем вдвое больше, чем считающих их надежным партнером.

    Даже в Британии, где уровень доверия к США оказался наивысшим среди опрошенных стран, только 35% назвали союзника надежным, а 39% – ненадежным. Большинство жителей Франции и Германии не верят, что отношения с США защищают их от потенциальных угроз. В Британии за год на 10% снизилась доля тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором.

    По данным Politico, негативные оценки преобладают в вопросах защиты демократии, общих ценностей и надежности альянса. Риторика Вашингтона, торговые споры и неожиданные инициативы, такие как идея Трампа о приобретении Гренландии, усугубили разногласия.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Давосе, что между странами наступил «разрыв, а не переход». Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в угрозах и запугивании, выразив сомнения в скором восстановлении отношений.

    Руководитель Public First Себ Райд отметил: «Раньше считалось, что США – ненадежный, но незаменимый союзник, сдерживающий врагов. Теперь же европейцы едва ли верят в само существование этого сдерживания».

    Несмотря на ухудшение отношений, во Франции, Германии и Британии сохраняется надежда на восстановление связей после ухода Трампа: большинство опрошенных считают, что отношения можно восстановить в будущем.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

    Газета Washington Post узнала, что Пентагон планирует сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    12 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Генсек НАТО выразил надежду на скорое перемирие на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на достижение скорого и долгосрочного перемирия или мирного соглашения между сторонами конфликта на Украине с надежными гарантиями.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместном подходе к прессе в Брюсселе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым заявил о своей надежде на скорое долгосрочное прекращение огня или мирное соглашение на Украине, передает РИА «Новости». Рютте подчеркнул, что в НАТО ежедневно ведется усердная работа для обеспечения надежных гарантий безопасности.

    Он отметил, что достижение перемирия или полноценного мирного соглашения с устойчивыми гарантиями безопасности было бы лучшим исходом для урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Рютте подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора Россией альянс готов применить разрушительный ответ и усилить восточный фланг.

    Также в четверг Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

    Накануне Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине на предложенных Европой условиях невозможно.

    10 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Посол России Мешков назвал учения Франции «Орион-26» самоуспокаивающими

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол во Франции Алексей Мешков считает, что учения «Орион-26» отражают попытку Парижа ответить на несуществующую угрозу со стороны России.

    По его словам, крупнейшие военные учения Франции «Орион-26» носят самоуспокаивающий характер, передает ТАСС.

    Мешков добавил, что западные страны сами себя убеждают в наличии российской угрозы и организуют подобные маневры для создания видимости противостояния.

    Он отметил: «Я думаю, что все подобные учения на Западе во многом носят самоуспокаивающий характер. Они сами себя заводят несуществующей российской угрозой, а потом пытаются ей противостоять. Вряд ли это способно изменить общую ситуацию в мире».

    Учения «Орион-26» стартовали во Франции 8 февраля и продлятся до 30 апреля. Минобороны республики сообщило, что в маневрах участвуют около 12,5 тыс. военнослужащих, 25 кораблей, включая авианосец «Шарль де Голль», 140 самолетов и вертолетов, а также 800 беспилотников и специалисты по предотвращению киберугроз.

    Организаторы заявили, что цель учений – подготовка армии к интенсивным боевым действиям и внедрение опыта украинского конфликта в деятельность вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция подготовила план возможных военных действий против России.

    Франция и ее союзники запустили масштабные учения ORION 2026, направленные на отработку совместных операций.

    11 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС действовать сообща по переговорам с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Евросоюза действовать согласованно в вопросах взаимодействия с Россией. Он отметил, что Европа может участвовать в переговорах США и России по ситуации на Украине, но только при условии достижения общего согласия по вопросу мира, передает ТАСС.

    Науседа заявил: «Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапаться в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем».

    По его мнению, несогласованные попытки наладить контакт с Россией не добавляют Европе солидности, учитывая, что обсуждаются новые санкции и одновременно ведутся разговоры о переговорах.

    Президент Литвы подчеркнул отсутствие последовательной политики у ЕС в отношении России и призвал к формированию единой позиции по данному вопросу.

    Ранее Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривался как возможный спецпосланник Евросоюза по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    11 февраля 2026, 01:58 • Новости дня
    Ученый рассказал, где в России самые «кругленькие и упитанные» белые медведи

    Сотрудник ИПЭЭ Мордвинцев отметил упитанность белых медведей в Якутии

    Ученый рассказал, где в России самые «кругленькие и упитанные» белые медведи
    @ Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Самые «кругленькие и упитанные» белые медведи в российской Арктике обитают на Медвежьих островах в Восточно-Сибирском море в Якутии, сообщил кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.

    Мордвинцев рассказал, что за три экспедиции не было встречено ни одной истощенной особи ни на самих островах, ни на прилегающем Нижнеколымском побережье, передает РИА «Новости».

    «Там медведи к сентябрю – началу октября настолько кругленькие и настолько упитанные, что мы таких в российской Арктике больше нигде не видели», – рассказал ученый.

    В последние годы ученые проводят регулярный мониторинг состояния белых медведей в Восточно-Сибирском море, а с 2020 года территория получила статус государственного заповедника «Медвежьи острова».

    В настоящее время исследователи затрудняются с точной классификацией субпопуляции этих животных: ранее их относили к лаптевоморской популяции, однако новые данные указывают на их близость к чукотским медведям.

    Специалисты отмечают, что белые медведи Чукотского моря считаются самыми крупными в российской Арктике, что связано с высокой биологической продуктивностью региона и обилием лежбищ моржа и китообразных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили увеличение среднего веса и размеров белых медведей на Шпицбергене с 2000 года.

    12 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В НАТО заявили о начале эпохи «нейровойны»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В НАТО заявили об угрозе холодной войны в сфере высоких технологий и считают, что началась эпоха «нейровойны», для которой характерно моделирование сознания человека с помощью искусственного интеллекта, говорится в докладе «Информационная среда нового поколения» Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

    В докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям говорится, что альянсу угрожает новая форма холодной войны, связанная с высокими технологиями, передает РИА «Новости».

    Авторы документа отмечают, что противники НАТО уже используют современные технологии для влияния на сознание граждан стран-участниц блока.

    Особое внимание в докладе уделяется концепции «нейровойны», которая, по мнению экспертов, становится новой реальностью. В документе говорится: «Нейромоделирование – создание представлений о том, как люди думают и чувствуют, – позволит достичь беспрецедентной точности в психологических манипуляциях... Предсказание человеческого сознания и интерпретация нейронных данных не являются теоретическими, они уже существуют».

    В исследовании подчеркивается, что в будущем сочетание нейротехнологий и искусственного интеллекта станет ключевым элементом безопасности. Специалисты предупреждают, что это окажет серьезное влияние на достоверность информации и методы ведения информационных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия создала специальное командование для проведения кибератак.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина причастна к кибератаке на государственные структуры страны.

    Минюст Украины сообщил о масштабном сбое в работе государственных реестров.

    12 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Швеция заявила об отправке истребителей для миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

    Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

    Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

    Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.

    12 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Захарова назвала Рютте страдающим синдромом информационной усталости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отказ генсека НАТО Марка Рютте следить за заявлениями России как проявление синдрома информационной усталости, отмечая снижение его работоспособности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА «Новости» прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова. Захарова заявила: «Данная проблема генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение».

    Она отметила, что впервые этот термин был введен британским психологом Дэвидом Льюисом еще в 1996 году. Захарова также подчеркнула, что для данного синдрома характерны снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и снижение работоспособности.

    Ранее Марк Рютте признался, что не следит за заявлениями российских официальных лиц, включая Сергея Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.


    12 февраля 2026, 08:42 • Новости дня
    Канада выступила за регулярное проведение миссии НАТО «Арктический часовой»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Канады поддерживают идею проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии на постоянной основе, сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

    Ананд заявила об этом на арктической конференции, которая прошла 11 февраля в Торонто. «Мы видим, как в рамках НАТО формируется операция «Арктический часовой». Мы хотим, чтобы она проводилась на постоянной основе», – сказала министр, передает ТАСС со ссылкой на The Globe and Mail.

    Ананд также подчеркнула, что Север становится новым приоритетом для альянса, и внимание НАТО теперь должно быть направлено не только на Восток.

    Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса».

    Накануне генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса провести масштабные учения в полярных широтах с участием десятков тысяч военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил, что руководство норвежских военных не исключает сценарий проведения Москвой наземной операции на севере Норвегии ради обеспечения безопасности стратегических объектов.

    12 февраля 2026, 08:24 • Новости дня
    Посол: Гренландский кризис может привести к усилению присутствия НАТО в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса», заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

    Корчунов подчеркнул: «На нынешнем этапе «гренландский кризис» явно стихает, а его главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами», передает РИА «Новости».

    Он также выразил мнение, что подобные действия могут подорвать безопасность и стабильность в Арктике. Дипломат напомнил, что еще совсем недавно Арктика была зоной низкой напряженности и площадкой для международного сотрудничества.

    Накануне генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса провести масштабные учения в полярных широтах с участием десятков тысяч военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил, что руководство норвежских военных не исключает сценарий проведения Москвой наземной операции на севере Норвегии ради обеспечения безопасности стратегических объектов.

    Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания, активно вовлекая НАТО в дела Арктики, в том числе на территории Гренландии, способствует усилению конфронтации в регионе.

