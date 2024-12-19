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Минюст Украины пожаловался на масштабный сбой в работе госреестров
Сбой сетевой инфраструктуры лишил Украину доступа к госреестрам и сервисам
Министерство юстиции Украины сообщило, что столкнулось с масштабным сбоем сетевой инфраструктуры, из-за чего пользователи временно лишены доступа к государственным реестрам и другим сервисам.
Ведомство в соцсетях подчеркнуло, что понимает важность доступа к этим ресурсам для граждан и приносит извинения за причиненные неудобства.
«К сожалению, мы столкнулись с серьезной проблемой – масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В министерстве сообщили, что до конца дня будет невозможен доступ также к официальному сайту министерства и колл-центру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре самый крупный украинский оператор связи «Киевстар» заявил о масштабном сбое. В декабре 2023 года на Украине также произошел масштабный сбой в работе «Киевстара». Компания объяснила сбой хакерской атакой.
В 2024 году в День Победы российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с праздником и цитату президента России Владимира Путина о братстве народов России и Украины.