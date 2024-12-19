Минюст Украины пожаловался на масштабный сбой в работе госреестров

Сбой сетевой инфраструктуры лишил Украину доступа к госреестрам и сервисам

Tекст: Антон Антонов

Ведомство в соцсетях подчеркнуло, что понимает важность доступа к этим ресурсам для граждан и приносит извинения за причиненные неудобства.

«К сожалению, мы столкнулись с серьезной проблемой – масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В министерстве сообщили, что до конца дня будет невозможен доступ также к официальному сайту министерства и колл-центру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре самый крупный украинский оператор связи «Киевстар» заявил о масштабном сбое. В декабре 2023 года на Украине также произошел масштабный сбой в работе «Киевстара». Компания объяснила сбой хакерской атакой.

В 2024 году в День Победы российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с праздником и цитату президента России Владимира Путина о братстве народов России и Украины.