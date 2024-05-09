  • Новость часаПутин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как советский тыл брал Берлин и спасал немецкое население
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    Посол России заявил о нелегитимных территориальных претензиях Японии
    Стало известно о возвращении миллиардерами активов в Россию
    Новейшие бронеавтомобили «Феникс» и «Линза» впервые появились на параде Победы
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Французские летчики случайно нарисовали российский триколор на параде в Марселе
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    10 комментариев
    9 мая 2024, 11:42 • Новости дня

    Российские хакеры поздравили украинских школьников и студентов с Днем Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День Победы российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с праздником и цитату президента России Владимира Путина о братстве народов России и Украины.

    «Сегодня мы, российские хакеры, от всей души поздравляем украинских школьников и студентов с Днем Победы!» – заявил один из участников хакерской группы, передает РИА «Новости».

    По словам хакеров, их целью было не только поздравить украинскую молодежь с праздником, но и напомнить о единой истории и общей победе над нацизмом. На взломанных сайтах разместили фотоколлаж с цитатой Путина: «Мы всегда считали украинский народ братским … И то, что происходит сейчас – это трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».

    Помимо поздравления, хакеры также призвали украинских военных, не желающих воевать за киевский режим, выйти на связь с российскими войсками по радиочастоте 149.200 с позывным «Волга».

    Ранее на украинском кабельном телевидении показали парад Победы в Москве.

    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

    Коментарии (24)
    8 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

    Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, стремится сделать Францию лидером Европы и отомстить России за потерю Мали. Однако в НАТО осознают последствия такого шага, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали о планах альянса отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт.

    «Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

    При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

    При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

    Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

    Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

    В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

    Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

    На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность. 

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

    Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.

    Коментарии (7)
    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

    Коментарии (11)
    8 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней

    Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok

    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

    Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».

    Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.

    В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».

    Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.

    Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.

    Коментарии (16)
    8 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Европа утвердила обязательства Украины в обмен на 50 млрд евро

    Европейские послы одобрили украинский план реформ в обмен на помощь ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послы 27 стран Евросоюза предварительно одобрили план обязательств Украины по проведению реформ в обмен на помощь от ЕС в размере 50 млрд евро до 2027 года, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

    Решение об этом должно быть утверждено на уровне министров, передает ТАСС.

    Ранее представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова заявила, что Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от Евросоюза, если не будет отчитываться об использовании средств.

    Коментарии (0)
    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

    Коментарии (13)
    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

    Коментарии (11)
    8 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину

    Кремль назвал петицию о вводе войск НАТО на Украину опасной провокацией

    Кремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль расценил опубликованную на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию с требованием ввести в страну войска НАТО как «опасную провокацию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал он, добавив, что Москва следит за этим.

    При этом Песков подчеркнул, что киевский режим достаточно непредсказуемый, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность.

    Ранее на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину.

    Коментарии (17)
    9 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

    На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

    На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

    Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина. 

    Коментарии (8)
    8 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и полностью освободили Кисловку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» в результате успешных действий полностью освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах  Григоровки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Кроме того, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны около Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки в ДНР. Противник потерял до 355 военнослужащих и танк.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм американская гаубица М777, 155 мм самоходная артустановка Krab польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция РЭБ «Анклав» и склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» помимо освобождения Новокалиново нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ поблизости от Ленинского и Уманского в ДНР.

    В районах пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово ДНР российские войска отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в ДНР.

    Украинская сторона потеряла за сутки до 415-ти военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре бронемашины, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

    Коментарии (3)
    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

    Коментарии (5)
    9 мая 2024, 09:03 • Новости дня
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что конфликт на Украине затянется, сообщает Tagesschau.

    Он отметил, что все должны быть готовы к тому, что ситуация «продлится дольше, чем нам бы хотелось», передает РИА «Новости».

    Также Шольц призвал страны ЕС поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.

    Ранее Шольц сообщал, что НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot.

    Коментарии (11)
    9 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

    В результате атаки вооруженных сил Украины 11-летняя девочка получила осколочные ранения в Белгородской области

    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали Белгород и Белгородский район, в результате воздушной атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, пострадали семеро взрослых и один ребенок – девочка 11 лет, которая получила осколочные ранения левой стопы. С осколочными ранениями госпитализированы еще четверо, три человека получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

    В Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах и частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили 37 транспортных средств. Еще четыре частных жилых домовладения и три машины повреждены в поселке Дубовое.

    Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

    Коментарии (5)
    8 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    В Киеве переименовали проспект Правды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проспект Правды в украинской столице переименовали, теперь он носит название проспект Европейского cоюза, сообщил киевский городской совет.

    «В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского cоюза», – говорится в публикации на сайте горсовета Киева, передает РИА «Новости».

    Там заявили, что прежнее наименование было посвящено советской газете «Правда», поэтому проспект подлежал «деколонизации».

    Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.

    Коментарии (5)
    8 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Верховная рада одобрила мобилизацию осужденных
    Верховная рада одобрила мобилизацию осужденных
    @ Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, который разрешит отправлять на фронт осужденных, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

    Железняк добавил, что за принятие документа проголосовали 279 депутатов, передает ТАСС.

    Ранее польский генерал рассказал о многочисленных украинцах в стране, которые не желают воевать.

    Теперь мобилизации будут подлежать все осужденные, за исключением «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».


    Коментарии (5)
    Главное
    Медведев опубликовал в поздравлении с Днем Победы кадры поверженных противников
    Послов недружественных стран не пригласили на парад Победы в Москве
    Лукашенко принес на парад шпица Умку
    Окружение Суровикина опровергло его возвращение из Африки в Россию
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    Карлсон опубликовал интервью с обвинившей Байдена в домогательствах Тарой Рид
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Запрет экспорта бензина стал опасен

    Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия применила против России тактику инфантила

    Британия высылает военного атташе посольства России, жалуясь на «шпионаж» и даже «поджоги». Этому предшествовал обмен мнениями по линии МИД двух стран, где поднималась тема военных ударов по территории друг друга. Почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США? И чем им ответит Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советский тыл брал Берлин и спасал немецкое население

    В День Победы справедливо говорят о героизме наступавших советских войск – пехоты, ВВС, танкистов и артиллерии, но куда реже упоминают тыловиков. Хотя во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии. И благодарить их должны не только советские войска, но и немецкие мирные жители. Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндию превращают в пороховой завод НАТО

    Тот факт, что Евросоюз не смог выполнить обязательства перед Киевом по поставкам боеприпасов, сильно волнует не только Киев, но и Хельсинки. Финны решили взять дело в свои руки, превратив Финляндию в производственную площадку для тротила и пороха. Так они планируют покрыть свои убытки от конфликта с Россией, но им может помешать Китай. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............