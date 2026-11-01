ВС России за месяц 14 раз поразили подстанции украинского ВПК

Российские военные за октябрь нанесли 14 ударов по подстанциям ВПК Украины

Tекст: Вера Басилая

В течение октября Вооруженные силы России осуществили 14 атак на электроподстанции, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. Информацию об эпизодах поражения объектов энергетики подсчитало РИА «Новости» на основе сообщений Минобороны.

В частности, подстанция Киевская подверглась ударам 2 и 14 октября, а Новокиевская – 22 и 30 октября. Обе они отвечали за энергоснабжение оборонных предприятий в Киеве и области. Кроме того, целями стали подстанции Нивки, Кочеток, Залютино, Светлое, Луцк-Северная, Житомирская, а также объекты в Житомире, Колодном, Ковеле и Каменце-Подольском.

Удары нарушили работу военной промышленности в Харькове и Днепре. Поражение электроподстанций Луцк-Северная и в Ковеле остановило функционирование заводов по выпуску беспилотников и логистических центров для хранения военного имущества. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 16 октября докладывал президенту Владимиру Путину о начале массированных ударов по объектам энергетики Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины.

Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.

В субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.