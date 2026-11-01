  • Новость часаВ Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В упразднении свободы совести Эстония превзошла всех в Европе
    В IIHF допустили замену сборной Украины на команду России на чемпионате мира
    Политолог: Германия станет идеальной площадкой для эскалации насилия
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа
    Отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    43 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    8 комментариев
    1 ноября 2026, 10:32 • Новости дня

    Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием

    Путин отметил роль Росфинмониторинга в экономической безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства, отметив его ключевую роль в обеспечении экономической безопасности страны.

    «За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Владимир Путин добавил, что сотрудники ведомства продолжают наращивать кадровый, аналитический и технический потенциал службы, своевременно выявляют риски и пресекают финансовые преступления. Он также подчеркнул вклад службы в развитие сотрудничества с зарубежными странами.

    Путин выразил уверенность, что сотрудники Росфинмониторинга будут и впредь эффективно решать поставленные задачи на благо государства и граждан.

    Ранее Владимир Путин утвердил передачу Росфинмониторингу сведений о транзакциях в системе «Мир» и Системе быстрых платежей.

    Весной Путин подписал распоряжение об увеличении срока нахождения на государственной службе главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

    Комментарии (3)
    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

    Комментарии (6)
    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

    Комментарии (3)
    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

    Комментарии (8)
    31 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом

    Стубб: Звонок Путину стал поворотным моментом по трем причинам

    Стубб назвал звонок Путину поворотным моментом
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом по нескольким причинам.

    Финский лидер Александер Стубб в интервью Yle, которое было опубликовано на Rulehti.fi, заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал поворотным моментом по нескольким причинам, передает РБК.

    «Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И, в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – заявил финский лидер.

    Стубб добавил, что контакт с Москвой инициировали Финляндия и Норвегия по просьбе Киева. При этом финская сторона не выступает в роли посредника и полностью поддерживает Украину.

    Содержание разговора обсуждалось с другими европейскими лидерами. По оценке Стубба, Евросоюз впервые получил прямое сообщение от России по поводу конфликта и ситуации в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о разъяснении первопричин конфликта на Украине в ходе беседы.

    Владимир Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Также Мендель предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.

    Комментарии (15)
    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

    Комментарии (6)
    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение

    Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

    Комментарии (6)
    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

    Комментарии (8)
    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

    Комментарии (29)
    29 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    @ Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за соблюдение международного морского права в Балтийском море, но готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент рассказал, что обсуждал ситуацию на Балтике с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся по инициативе иностранных лидеров, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, собеседники выразили надежду на соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения. Российский лидер поддержал этот подход и предупредил о последствиях его нарушения.

    «Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю, мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники московского саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.

    Президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки 85%.

    Глава государства сообщил о готовности России к войне с Европой при отсутствии такого желания у Москвы.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд заочно арестовал бывшего замначальника генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе
    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек
    Оружейный миллиардер предложил 30 млрд евро за холдинг владельцев Ray-Ban
    Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в 64 года
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря уровня G2

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации