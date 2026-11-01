Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием

Путин отметил роль Росфинмониторинга в экономической безопасности России

Tекст: Вера Басилая

«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Владимир Путин добавил, что сотрудники ведомства продолжают наращивать кадровый, аналитический и технический потенциал службы, своевременно выявляют риски и пресекают финансовые преступления. Он также подчеркнул вклад службы в развитие сотрудничества с зарубежными странами.

Путин выразил уверенность, что сотрудники Росфинмониторинга будут и впредь эффективно решать поставленные задачи на благо государства и граждан.

Ранее Владимир Путин утвердил передачу Росфинмониторингу сведений о транзакциях в системе «Мир» и Системе быстрых платежей.

Весной Путин подписал распоряжение об увеличении срока нахождения на государственной службе главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.