Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Мендель предложила отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья
Мендель предложила отстранить Зеленского от власти из-за проблем со здоровьем
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.
Мендель считает, что Верховный суд Украины должен рассмотреть вопрос об отстранении Зеленского от власти по состоянию здоровья, передает ТАСС. В своем Telegram-канале она сообщила, что неделю назад у главы государства произошло состояние, напоминающее приступ эпилепсии.
Мендель полагает, что в связи с этим парламент вправе применить статью 110 Конституции Украины и инициировать отстранение по представлению Верховного суда.
«Сколько времени Зеленскому и его окружению удастся скрывать проблему?», – задалась вопросом бывший пресс-секретарь в конце своего сообщения.
Ранее Мендель обвинила украинского лидера в жестком подавлении инакомыслия.
Позже Юлия Мендель назвала Владимира Зеленского настоящей трагедией для страны.
Из-за введенных Зеленским санкций Мендель не пустили в здание Европарламента.