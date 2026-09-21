Мендель предложила отстранить Зеленского от власти по состоянию здоровья

Мендель предложила отстранить Зеленского от власти из-за проблем со здоровьем

Tекст: Вера Басилая

Мендель считает, что Верховный суд Украины должен рассмотреть вопрос об отстранении Зеленского от власти по состоянию здоровья, передает ТАСС. В своем Telegram-канале она сообщила, что неделю назад у главы государства произошло состояние, напоминающее приступ эпилепсии.

Мендель полагает, что в связи с этим парламент вправе применить статью 110 Конституции Украины и инициировать отстранение по представлению Верховного суда.

«Сколько времени Зеленскому и его окружению удастся скрывать проблему?», – задалась вопросом бывший пресс-секретарь в конце своего сообщения.

Ранее Мендель обвинила украинского лидера в жестком подавлении инакомыслия.

Позже Юлия Мендель назвала Владимира Зеленского настоящей трагедией для страны.

Из-за введенных Зеленским санкций Мендель не пустили в здание Европарламента.