Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.6 комментариев
Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко уехал за границу
Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что находится в заграничной командировке.
Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочими вопросами, передает ТАСС.
«Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал он в своем Telegram-канале.
Украинские издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах отметили, что Кравченко покинул Украину ночью на служебном автомобиле, передает РИА «Новости».
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
Неделей ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.
Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады немедленно утвердить увольнение генпрокурора Украины.