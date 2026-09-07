Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не связан с деятельностью мошеннических кол-центров, по делу о которых арестован его заместитель Сергей Крапива.
Кравченко назвал предварительные заявления антикоррупционных органов о своей причастности к получению средств от незаконных кол-центров и их легализации бездоказательными, передает ТАСС.
«Разговоры – это просто разговоры, а фотография сейфа с деньгами – это всего лишь фотография сейфа с деньгами, которая не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре», – заявил генпрокурор.
Кравченко сообщил, что Крапива уже уволен со своей должности. Кроме того, генпрокурор заверил, что всех сотрудников департамента международного сотрудничества проверят на полиграфе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию в офисе генпрокурора Украины по делу о крышевании мошеннических кол-центров.
Центр противодействия коррупции заподозрил в организации схемы заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Крапиву.
После публикации материалов расследования генпрокурор Руслан Кравченко на сутки перестал выходить на связь, а позже был найден в частной клинике Киева.