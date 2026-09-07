  • Новость часаВизит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился
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    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    Частная ракета из Европы впервые в истории достигла орбиты
    АдГ получила право сформировать правительство в Саксонии-Анхальт
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Трамп объявил Луну американской
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    12 комментариев
    7 сентября 2026, 01:27 • Новости дня

    При атаке БПЛА на Горловку пострадали четыре мирных жителя

    Tекст: Антон Антонов

    Горловка в ДНР подверглась атаке БПЛА, пострадали мирные жители, сообщил глава города Иван Приходько.

    «В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранены четыре мирных жителя», – сообщил Приходько в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека, в том числе девушка 18 лет вместе с 16-летним братом, получили ранения.

    При атаке дронов на Белгородскую область погибли два человека, еще двое пострадали.

    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    6 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже

    Политолог Минченко: Москва указала Уиткоффу и Кушнеру на ухудшение ситуации для Украины

    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Аргументация Москвы своей позиции на встрече с представителями Белого дома касалась, в числе прочего, успехов России в СВО и кризиса украинской энергоструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в Кремле подвели итоги беседы президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Спецпосланникам были даны четкие и исчерпывающие оценки по ситуации на СВО. Очевидно, позиция Москвы состоит в том, что ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Это видно и по продвижению российских войск на фронте, и по эффекту от ударов по украинским тылам», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Также, очевидно, аргументация Москвы касалась серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложнится при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры», – детализировал собеседник.

    Политолог также обратил внимание на то, что на встрече подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. «В переговорную группу входят люди, которые обсуждают детали, касающиеся санкций. Думаю, это говорит, что стороны работают в рамках некоего поля для маневров с целью улучшения ситуации», – резюмировал спикер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.

    По словам Ушакова, беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Переговоры длились почти три часа.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

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    6 сентября 2026, 19:31 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Зеленским в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским весьма содержательными и выразил оптимизм.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с американской делегацией уже состоялись две панельные дискуссии. Сейчас стартует третий этап обсуждений, к которому присоединятся представители европейских стран, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    Позднее участники встречи планируют пообщаться с журналистами. Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф охарактеризовал диалог как «очень содержательный». «Мы оптимистично настроены и готовы продолжать работу – столько, сколько потребуется», – подчеркнул американский представитель.

    Бывший старший советник президента США Джаред Кушнер отметил, что Дональд Трамп намерен не просто остановить боевые действия, а сформировать базу для долгосрочного мира на Украине. Американская сторона добивается устойчивого урегулирования конфликта, а не временной заморозки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После трехчасовой беседы переговорщики покинули российскую столицу.

    Минувшей ночью делегаты из Вашингтона прибыли на территорию Украины.

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    6 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Мирошник сообщил о массовом дезертирстве мобилизованных украинских солдат

    Мирошник рассказал о попытках побега половины мобилизованных украинцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о регулярных попытках побега из армии около половины украинских призывников.

    Мирошник рассказал о массовом дезертирстве в рядах украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть новобранцев делает все возможное, чтобы не оказаться на фронте.

    «По данным украинских источников, сегодня насильственно набираются в вооруженные формирования где-то 30-35 тыс. человек, но половина из них бежит», – подчеркнул дипломат.

    Мирошник добавил, что путаница в статистических данных возникает из-за систематических попыток одних и тех же людей избежать военной службы. Почти 50% призывников прикладывают максимум усилий, чтобы не оставаться в рядах вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о массовых побегах новобранцев из тренировочных лагерей в харьковских лесах.

    Российские силовые структуры оценили общее количество самовольно покинувших ряды украинской армии военнослужащих в 480 тыс. человек.

    С начала текущего года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тыс. военных.

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    6 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    По пути в Киев спецпосланники США остановились в Польше

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув после трехчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Самолет спецпосланников Boeing покинул московский аэропорт Внуково около полуночи и приземлился в Польше, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, посадка завершилась приблизительно в 2 часа 30 минут по московскому времени.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Накануне американская делегация в столице России провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они продолжались 3 часа 10 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу.

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    6 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    СМИ сообщили о прибытии Уиткоффа и Кушнера на Украину

    Kyiv Independent: Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на Украину ради обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров, сообщает Kyiv Independent.

    Вылетевший из Москвы борт с американскими делегатами минувшей ночью совершил посадку в польском аэропорту Жешув, передает РИА «Новости». Журналисты проанализировали полетные данные и подтвердили маршрут политиков.

    Газета Kyiv Independent также подтвердила факт визита представителей Вашингтона. «Американские посланники Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину впервые для обсуждения мирных переговоров», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    Переговорщики покинули российскую столицу после трехчасовой беседы.

    Ранее Дональд Трамп поручил дипломатам представить предложение о прекращении боевых действий.

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    6 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
    ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска в ходе спецоперации поразили десятки объектов инфраструктуры и скопления сил ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны.

    Подразделения ВС России нанесли комплексные удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры на Украине, цехам производства и складам беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщило Минобороны России.

    Ведомство отметило, что действовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение и поразила личный состав и технику двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода в Сумской области. Потери противника: до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

    В Харьковской области были атакованы формирования механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Григоровки, Цуповки, Приколотного, Новоужвиновки, Светличного и Борщевой.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Березовки, Староверовки, Червоного Оскола, Райгородка и Маяков. Противник потерял до 190 военнослужащих, боевую машину «Казак», бронеавтомобиль HMMWV, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю, поразив формирования трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Славянска, Семеновки, Клинового, Кондратовки и Дружковки. Потери противника превысили 145 военнослужащих, уничтожены боевая машина «Новатор», 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и атаковала силы пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Новоандреевки, Новотроицкого и Ивановки в Днепропетровской области, а также Нововодяного, Веровки, Андреевки и Доброполья в ДНР. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли свыше 405 военнослужащих, две боевые машины «Казак», девять автомобилей и одну 122-мм гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла удары по двум штурмовым, трем десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Шевякино и Просяной в Днепропетровской области, а также Васиновки, Тимошевки, Никольского и Червоного Яра в Запорожской области. Потери противника: 325 военнослужащих, бронетранспортер, три боевых бронированных машины и шесть автомобилей.

    Группировка «Днепр» поразила личный состав и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Малокатериновки, Антоновки, Димитрова, Григоровки, Новояковлевки и Орехова в Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 22 автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

    Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 228 893 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 837 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 183 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ логистическим центрам и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Ранее российские войска аналогичными средствами нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.

    В конце августа российские войска нанесли скоординированные удары по ключевым узлам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по базам хранения беспилотников.

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    6 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье

    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские солдаты массово сдались в плен и выдали координаты своих позиций в Доброполье (ДНР) с помощью специальных QR-кодов на российских агитационных листовках, рассказал командир расчета БПЛА Илья Мельников.

    «Имеются не единичные, а даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», – рассказал он ТАСС.

    Мельников добавил, что мирное население активно использует эти материалы для помощи российским силам.

    По его словам, на обратной стороне напечатан призыв к жителям освобожденных территорий ДНР содействовать армии. Боец подчеркнул, что подобные случаи поддержки со стороны гражданских происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю в июле более 20 солдат ВСУ сдались в плен в районе Новоселовки. Пленный украинец назвал стоимость откупа от мобилизации в ВСУ, а другой – раскрыл стоимость побега с Украины.


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    6 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    В Белом доме высказались о переговорах по Украине в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров в Кремле спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Белом доме заявили о скором объявлении.

    Представитель Белого дома сообщил CBS News в субботу вечером, что «обе стороны обсудили содержательные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели».

    Спикер добавил, что Уиткофф и Кушнер «с нетерпением ждут столь же продуктивных встреч на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Помощник Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.


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    6 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    NYT: Украина за год потеряла 1,2 млрд долларов из-за коррупции в закупках оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретные аудиторские отчеты показали, что закупочная система вооружений Украины пронизана переплатами, посредническими схемами и контрактами с проблемными поставщиками, из-за которых бюджет потерял 1,2 млрд долларов за один год.

    Секретные аудиторские проверки, оказавшиеся в распоряжении The New York Times, охватывают 2024 и 2025 годы и показывают, что закупщики систематически переплачивали за оружие, заключали сделки с посредниками вместо прямых контрактов с производителями и продолжали работать с компаниями, уже проваливавшими поставки или находящимися под следствием по делам о коррупции.

    Семь из десяти крупнейших подрядчиков Минобороны получили новые контракты, несмотря на дефолты по прежним обязательствам или уголовные дела против руководства. Один из подрядчиков заключил сделку, находясь под залогом по делу о коррупции. Всего аудиторы выявили 18 компаний с историей неисполненных контрактов, шесть из них не выполнили ни одного заказа, но продолжали получать новые заказы.

    Один из самых громких случаев связан с заводом Pavlohrad Chemical Plant и его директором Леонидом Шиманом. Предприятие поставило армии 233 тыс. бракованных минометных снарядов, часть которых имела неисправные взрыватели или пороховой заряд. Несмотря на это, агентство закупок продолжало выдавать заводу новые контракты, включая почти весь объем 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на 2025 год.

    Бывший советник агентства закупок Тамерлан Вагабов заявил: «Армия не получает того, что ей нужно, а бюджет сокращается из-за недопоставок и переплат. В результате у нас нет денег заказывать больше оружия. И у нас нет нужного количества боеприпасов. И это повторяющаяся закономерность».

    По данным аудита, в 2024 году потери Украины от мошенничества, расточительности и неэффективного управления составили около 1,2 млрд долларов. Около 126 млн долларов было потеряно из-за игнорирования более низких ставок и переплат за оружие. Директор агентства закупок Арсен Жумадилов подал в отставку в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро.

    Силовые структуры США и Украины также проводят десятки расследований возможных злоупотреблений при передаче военной помощи Киеву.

    Украина ранее потеряла 770 млн долларов при закупках оружия у недобросовестных торговцев и производителей.

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    6 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили в Черном море судно с военным грузом для ВСУ

    ВС России уничтожили сухогруз с западным военным имуществом ВСУ в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская беспилотная авиация поразила в Черном море судно, перевозившее западное военно-техническое имущество для нужд армии Украины, сообщили в Минобороны.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражено морское судно типа сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами», – говорится в заявлении оборонного ведомства в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские военные атаковали в порту Черноморска сухогруз с западным военно-техническим имуществом.

    До этого ударные беспилотники уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с боеприпасами.

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