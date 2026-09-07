В результате падения с обрыва в Кабо-Верде автобуса с детьми погибли 25 человек

Tекст: Антон Антонов

Автобус вез школьников на экскурсию, когда съехал с дороги и упал с высоты 30 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

«По меньшей мере 25 человек погибли в результате аварии с автобусом в субботу на острове Фогу», – говорится в сообщении телерадиокомпании.

По данным совета города Сан-Филиппе, погибшими в основном оказались дети и подростки. 18 пострадавших в возрасте от шести до 11 лет были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уганде школьный автобус с учениками начальной школы сорвался с дороги и врезался в скалу, в результате чего погибли 20 детей и один взрослый.

В Боливии автобус, следовавший из Потоси в Оруро, сорвался в овраг с высоты 800 метров, погиб 31 человек.

В Турции автобус, двигавшийся по трассе Анталья – Испарта, скатился в кювет, унеся жизни восьми человек и травмировав двадцать шесть пассажиров.