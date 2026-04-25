Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до трех человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число погибших при сходе лавины в горах Бурятии увеличилось до трех человек, передает РИА «Новости».

По данным регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, спасатели обнаружили тела еще двух мужчин 1988 и 1981 годов рождения. В настоящее время продолжаются поиски последнего участника группы – мужчины 1985 года рождения.

Как уточняет ведомство, трагедия произошла, когда незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык. На туристов неожиданно сошла снежная масса. Ранее спасатели нашли выжившую группу из трех человек, а также тело погибшей женщины 1984 года рождения.

Тело погибшей туристки доставлено спасателями в район кафе «Белый Иркут» для передачи сотрудникам МВД, сообщает ТАСС.

