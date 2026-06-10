Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
Глава Чувашии Николаев: Чебоксары подверглись ракетной атаке
Столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом, могли пострадать люди, сообщил глава региона Олег Николаев утром в среду.
«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», – написал Николаев в Max.
Он добавил, что экстренные службы уже работают на местах, для обеспечения безопасности принимаются меры.
Руководитель республики подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с правоохранительными органами.
В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов граждан просят немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться трогать опасные находки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая столица Чувашии уже подвергалась ударам с воздуха. В результате масштабного налета беспилотников погибли три мирных жителя. Глава региона сообщал о повреждении 40 многоквартирных домов.