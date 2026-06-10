В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

Tекст: Елизавета Шишкова

Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

«Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.