  • Новость часаЭксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве: это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда, от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 10:28 • Новости дня

    NYT: Зеленский уволил главкома ВСУ после массовых уличных протестов

    NYT: Зеленский снял Сырского с должности из-за недовольства военным командованием

    Tекст: Мария Иванова

    Острый конфликт вокруг тактики применения беспилотников спровоцировал раскол элит в Киеве и привел к отставке консервативного генералитета, пишет The New York Times.

    Конфликт в киевских верхах привел к громким кадровым перестановкам, пишет The New York Times.

    Бывший министр обороны Михаил Федоров открыто раскритиковал 60-летнего генерала Александра Сырского за стратегическую близорукость и сопротивление внедрению беспилотников. Вскоре после этого Владимир Зеленский уволил главу ведомства.

    Отставка министра спровоцировала массовые акции. На улицы украинских городов вышли ветераны и действующие военные, требуя убрать старое командование. Протестующие несли плакаты в поддержку технологичного подхода к противостоянию.

    Давление улицы вынудило президента провести срочные переговоры с армейским руководством, после чего Сырский лишился поста. «Именно потому, что на поле боя есть успехи, раскол по поводу того, как вести войну, вышел наружу», – заявил один из местных журналистов.

    Новым главнокомандующим назначен 43-летний Михаил Драпатый. Во время публичного конфликта этот военачальник открыто поддерживал новаторские идеи уволенного министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров покинул свой пост из-за серьезных разногласий с военным командованием.

    В ответ на это решение на улицах Киева и других городов вспыхнули массовые акции протеста. На фоне этих митингов Владимир Зеленский начал консультации для поиска замены главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

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    21 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.

    Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.

    Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.

    Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.

    Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.

    Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.

    До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    21 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», находился в рядах ВСУ и действовал в интересах СБУ, сообщил немецкий телеканал N-tv.

    Как сообщает N-tv, согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Германии, оказавшемуся в распоряжении журнала Stern, Кузнецов сделал такое признание во время телефонного разговора с супругой, передает ТАСС. Беседа прослушивалась, когда украинец находился под стражей в Италии. Документ содержит ряд указаний на причастность государственных структур Украины к диверсии, хотя против самого фигуранта имеются лишь косвенные улики.

    В ходе прослушанных бесед Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» родиной, и хотел связаться со своим «командиром Романом». Немецкие журналисты предполагают, что речь идет о Романе Червинском – спорной фигуре в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский письменно подтвердил, что в момент взрывов подозреваемый находился под его командованием.

    В начале июля прокуратура Германии предъявила гражданину Украины официальные обвинения по делу о теракте на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением причастности киевского режима к диверсии.

    Немецкое издание Spiegel считало организатором подрыва бывшего агента украинских спецслужб Романа Червинского.

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    21 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Преподаватель одного из столичных лицеев понесет административное наказание из-за демонстрации детям видеоматериала с русскоязычным озвучиванием на школьном занятии.

    Инцидент произошел после обращения отца одного из учеников, передает РИА «Новости».

    «Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований закона», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Выяснилось, что на уроке в первом классе педагог включила детям фрагмент анимационного фильма. Звуковое сопровождение ролика было выполнено на русском языке, что вызвало недовольство родителя школьника.

    После смены власти на Украине в 2014 году началась активная кампания по вытеснению русского языка. В 2019 году был принят закон, обязывающий использовать исключительно украинский язык во всех сферах общественной жизни.

    В декабре 2023 года украинский парламент утвердил новые правила для национальных меньшинств. Документ дополнительно ужесточил ограничения на использование русской речи, предоставив при этом послабления для других языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в киевском лицее уволили преподавателя за разговоры с учениками на русском языке. Позже языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер штрафов за подобные нарушения.

    В июне президент Украины Владимир Зеленский официально лишил русский язык статуса защищаемого.

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    21 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны показало видео ударов по судам у портов Одессы и Николаева

    ВС России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаева «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    У Одессы и Николаева расчетами «Герань-4 Сикер» «на якорь» поставлены еще два сухогруза и балкер, сообщило Минобороны.

    Российская армия атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева, сообщает в Max Минобороны. Для выполнения боевой задачи применялись современные ударные беспилотники «Герань-4 Сикер», следует из видео Минобороны.

    Представители министерства уточнили, что первый балкер получил повреждения в девяти километрах восточнее Одессы. Второе судно атаковали в 50 километрах к югу от города, а третий сухогруз был поражен непосредственно в николаевской гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские беспилотники поразили четыре судна с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения. До этого Воздушно-космические силы нанесли удар по двум балкерам на рейде одесского порта.

    Видео удара ВС России по судам, перевозящим груз в интересах ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    21 июля 2026, 21:23 • Новости дня
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять в армию для охраны южных рубежей граждан, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании.

    «Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Белоруссии Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, на границе сейчас находятся подразделения сил специальных операций.

    Лукашенко уточнил, что республика не планирует ни на кого нападать, а лишь обеспечивает собственную безопасность.

    Служба на границе, по его мнению, станет наказанием для нарушителей дисциплины, которым предстоит пройти недельную подготовку. Он добавил, что приказ касается всех чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лукашенко рассказывал о встрече с представителями Владимира Зеленского. До этого Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками. На фоне напряженной обстановки белорусский лидер поручил продолжить точечную мобилизацию воинских частей.

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    22 июля 2026, 07:06 • Новости дня
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Логистические центры маркетплейса Wildberries подверглись атаке сразу в двух городах на Юге России, сообщила глава компании Татьяна Ким.

    «Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», – указала Ким в своем Telegram-канале.

    Компания занимается вместе с профильными службами устранением последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после возгорания из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    В результате удара беспилотника по логистическому центру в Краснодаре пострадали трое граждан.

    До этого на атакованном складском комплексе маркетплейса в подмосковной Электростали потушили пожар.

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    21 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Российские БПЛА поразили четыре судна с военным грузом для ВСУ
    Российские БПЛА поразили четыре судна с военным грузом для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины, в Николаеве и на переходе морем возле Одессы и Черноморска поразили четыре судна, перевозившие военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, обеспечивающим украинские войска, сообщается в Max Минобороны. Атаки осуществлялись с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования.

    В порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. В Черноморске под удар попал цех судоремонтного завода, а в Николаеве поражен сухогруз непосредственно во время выгрузки снаряжения для украинской армии.

    Кроме того, в акватории Черного моря, к югу и востоку от Одессы, беспилотники поразили три судна: один балкер и два сухогруза. Эти корабли доставляли военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне российские военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза с военным снаряжением. Несколькими днями ранее беспилотники атаковали три доставлявших грузы для украинской армии судна в Южном и Одессе.

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    22 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    Сырский перечислил «достижения» на посту главкома ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Александр Сырский объявил о сложении полномочий главнокомандующего Вооруженными силами Украины, подведя итоги своей работы на этом посту.

    «Сегодня я оставляю пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Перед тем как передать командование, скажу несколько слов», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военачальник отметил, что принял командование армией в феврале 2024 года в сложный период. Одним из первых его решений стал приказ об отходе из Авдеевки ради сохранения жизней военных.

    Он также напомнил о создании Сил беспилотных систем и новой противовоздушной обороны.

    По словам Сырского, в текущем году под его командованием украинская армия «перешла от обороны к наступлению». Он выразил надежду, что этот процесс будет продолжен его преемником.

    Ранее британское издание The Guardian назвало увольнение главнокомандующего решенным вопросом.

    Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отставка главкома ВСУ Сырского связана с борьбой за финансирование.

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

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    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


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    22 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2», сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотными аппаратами, передает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горючим для обеспечения ВСУ.

    На морском переходе к юго-востоку от Одессы российские силы поразили сухогруз и балкер, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска. В самой Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», который украинская армия использовала для хранения военного имущества.

    Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка к северо-западу от Одессы поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В результате удара уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.

    Накануне российские беспилотники поразили два судна у побережья Одессы и сухогруз в порту Николаева.

    Днем ранее армия России уничтожила сухогрузы с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.

    В этот же день Вооруженные силы РФ нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами для украинских войск.

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    22 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников пострадали два человека в Невинномысске
    В результате атаки беспилотников пострадали два человека в Невинномысске
    @ Официальная группа Министерства здравоохранения Ставропольского края в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атака БПЛА привела к пожару в складском комплексе на окраине Невинномысска, пострадали два человека, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», – сообщил Владимиров в «Максе».

    Двое граждан получили ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни нет, сообщил он.

    Он также добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории региона.

    В пресс-службе RWB в Telegram сообщили, что эвакуирован логистический центр компании Wildberries, расположенный в Невинномысске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрагменты беспилотных летательных аппаратов попали в два многоквартирных дома в Краснодаре. Падение дронов привело к возгоранию на территории складского комплекса.

    В логистическом комплексе Wildberries в Краснодаре провели эвакуацию.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    Топливный рынок страны частично удалось стабилизировать благодаря принятым мерам – запрету экспорта и старту импорта. Однако в отдельных регионах ситуация остается напряженной. Власти намерены решать их проблемы в ручном режиме. Как государство обеспечит топливом аграриев, которым оно сейчас очень нужно? И как топливный рынок влияет на решение ЦБ по ставке в эту пятницу? Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Обман Пашиняна раскрыли армянские помидоры

    «Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна». Такими словами политологи объясняют разгорающиеся в Армении акции протеста в связи с невозможностью сбыта в Европе тех товаров, которые раньше отправлялись в Россию – например, помидоров. Фактически руководство Армении обмануло своих производителей, пообещав им свободную продажу их товаров в Евросоюзе. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

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      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

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      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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