NYT: Зеленский уволил главкома ВСУ после массовых уличных протестов

NYT: Зеленский снял Сырского с должности из-за недовольства военным командованием

Tекст: Мария Иванова

Конфликт в киевских верхах привел к громким кадровым перестановкам, пишет The New York Times.

Бывший министр обороны Михаил Федоров открыто раскритиковал 60-летнего генерала Александра Сырского за стратегическую близорукость и сопротивление внедрению беспилотников. Вскоре после этого Владимир Зеленский уволил главу ведомства.

Отставка министра спровоцировала массовые акции. На улицы украинских городов вышли ветераны и действующие военные, требуя убрать старое командование. Протестующие несли плакаты в поддержку технологичного подхода к противостоянию.

Давление улицы вынудило президента провести срочные переговоры с армейским руководством, после чего Сырский лишился поста. «Именно потому, что на поле боя есть успехи, раскол по поводу того, как вести войну, вышел наружу», – заявил один из местных журналистов.

Новым главнокомандующим назначен 43-летний Михаил Драпатый. Во время публичного конфликта этот военачальник открыто поддерживал новаторские идеи уволенного министра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров покинул свой пост из-за серьезных разногласий с военным командованием.

В ответ на это решение на улицах Киева и других городов вспыхнули массовые акции протеста. На фоне этих митингов Владимир Зеленский начал консультации для поиска замены главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.